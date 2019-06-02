Genç cimnastikçiden altın madalya
1 saat önce
32. Trnava Cimnastik Festivali'nde mücadele eden Dilara Yurtdaş, gençler kategorisinde yer hareketlerinde altın madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 02:49 Kaynak: AA
32. Trnava Cimnastik Festivali'nde mücadele eden Dilara Yurtdaş, gençler kategorisinde yer hareketlerinde altın madalya kazandı. Türkiye
Cimnastik Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, kadın sporcuların katılımıyla Slovakya
'nın Trnava kentinde düzenlenen uluslararası artistik cimnastik turnuvası tamamlandı.
Gençler kategorisinde yarışan Dilara Yurtdaş, yer hareketlerinde birinci oldu.
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