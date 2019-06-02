Son Dakika Haberleri: Genç cimnastikçiden altın madalya
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Genç cimnastikçiden altın madalya

1 saat önce

32. Trnava Cimnastik Festivali'nde mücadele eden Dilara Yurtdaş, gençler kategorisinde yer hareketlerinde altın madalya kazandı.

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32. Trnava Cimnastik Festivali'nde mücadele eden Dilara Yurtdaş, gençler kategorisinde yer hareketlerinde altın madalya kazandı.
Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, kadın sporcuların katılımıyla Slovakya'nın Trnava kentinde düzenlenen uluslararası artistik cimnastik turnuvası tamamlandı.
Gençler kategorisinde yarışan Dilara Yurtdaş, yer hareketlerinde birinci oldu.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 02:49 Kaynak: AA
Türkiye, Slovakya, Spor
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