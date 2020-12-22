Genç cimnastikçiler Avrupa Şampiyonası tecrübesiyle yeni hedeflere odaklandı - Son Dakika

Genç cimnastikçiler Avrupa Şampiyonası tecrübesiyle yeni hedeflere odaklandı

22.12.2020 11:03
Genç cimnastikçiler Avrupa Şampiyonası tecrübesiyle yeni hedeflere odaklandı, System.String[]

Mersin'de düzenlenen 33. Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda ilk defa mücadele eden 16 yaşındaki 4 sporcu, elde ettikleri tecrübeyle yeni başarılara imza atmayı hedefliyor.

Mersin'de düzenlenen 33. Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda ilk defa mücadele eden 16 yaşındaki 4 sporcu, elde ettikleri tecrübeyle yeni başarılara imza atmayı hedefliyor.

Olimpik Cimnastik Salonu'nda 17 Aralık'ta başlayan Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda büyüklerde Göksu Üçtaş Şanlı, Bilge Tarhan, Dilara Yurtdaş, Ece Yağmur Yavuz ve Cemre Kendirci'den oluşan milli takım, tarihinde ilk kez takım halinde finale çıktı ve Avrupa 4'üncüsü oldu.

İlk kez bir Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde finale çıkan kadın sporcular, hem gençlerde hem de büyüklerde ilk defa madalya aldı.

Şampiyonanın büyükler kategorisinde ilk defa yarışan 16 yaşındaki milli sporcular Dilara Yurtdaş, Bilge Tarhan, Ece Yağmur Yavuz ve Cemre Kendirci tecrübe edindikleri şampiyonayı AA muhabirine değerlendirdi.

Dilara Yurtdaş: "Şimdi daha çok çalışma zamanı"

Milli cimnastikçi Dilara Yurtdaş, şampiyonanın kendilerine büyük katkı sağladığını söyledi.

Bundan sonra daha çok çalışmaya odaklandığını belirten Yurtdaş, "Güzel bir şampiyona oldu. Hatalarımız oldu ama biz daha çok çalışıp madalya alacağız. Bu tecrübe bizim için güzeldi. İlk Avrupa şampiyonamdı ve heyecan vardı. Bu şampiyonada neler yapabildiğimizi gördük. Şimdi daha çok çalışma zamanı." diye konuştu.

Milli sporcu Bilge Tarhan da büyük bir şampiyonaya katılmanın gururunu yaşadığını kaydetti.

Çalışmalarını daha sıkı bir şekilde sürdüreceğini aktaran Bilge, "Büyük şampiyonalar için güzel bir tecrübe edindik. Bundan sonra daha yoğun çalışacağım. Artık katılacağım şampiyonalarda madalyayla dönmek istiyorum." dedi.

Ece Yağmur Yavuz da bu şampiyonada Türkiye'yi temsil ettiği için büyük gurur yaşadığını dile getirdi.

Şampiyonanın atmosferinin farklı olduğunu anlatan Ece, edindiği tecrübeyle bundan sonraki şampiyonalarda daha iyi olacağını kaydetti.

Cemre Kendirci: "Bu şampiyona bana fayda sağladı"

Cemre Kendirci de önemli bir şampiyonada mücadele etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Genç bir takımla şampiyonaya katıldıklarını vurgulayan Cemre, "Takım olarak 4. olduk. İlk defa böyle bir başarı elde edildi. Bundan daha iyileri de olacak. Bu şampiyona bana fayda sağladı. Hatalarımı gördüm. Artık bu hatalarımın üzerine gideceğim." ifadesini kullandı.

Sporcuların antrenör Özgür Gümüşlü, kadın cimnastikçilerin şampiyonada ellerinden geleni yaptığını söyledi.

Sporcuların performanslarından memnun olduklarını dile getiren Gümüşlü, "İlk defa Avrupa şampiyonasına katılmalarına rağmen hata yapmadılar. Çok mutluyuz. Sporcularımız gelecek vadediyor. Genç sporcularımızla uzun yıllar devam edeceğiz. Hedefimiz Avrupa ve dünya şampiyonaları ile olimpiyatlara gitmek." diye konuştu.

Antrenör Derya Öner Ağan da sporcuların gelecek için umut verdiğini, ilerleyen yıllarda daha iyi sonuçlara imza atacaklarına inandığını kaydetti.

Avrupa Şampiyonası, Cimnastik, Türkiye, Sporcu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Genç cimnastikçiler Avrupa Şampiyonası tecrübesiyle yeni hedeflere odaklandı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya: Yoğun bakımdaki hasta sayısı yüzde 25 azaldı Muharrem İnce partiyi kuramadan Kurucular Kurulu'nda derin çatlak! Erkin Şahinöz ekipten ayrıldı Sosyal medyada viral oldu! Balkonda "Canım sıkılıyor" diye bağıran vatandaşa komşudan beklenmedik cevap 40 metre takla atan araç Habur Çayına uçtu; bir aile yok oldu 'Koronavirüs salgınında olmanız gereken ülkeler listesi'nde Türkiye 15 sıra geriledi 13 kaburgası olan Norduz koyunu, sadece Van'da yetiştiriliyor Elektrikte serbest tüketici limiti, 2021 için 1200 kilovatsaat olacak Uyuşturucu operasyonuna giden polis 30 metre derinliğinde tünel buldu
Kevin-Prince Boateng ile eşi Melissa Satta boşandı Kevin-Prince Boateng ile eşi Melissa Satta boşandı         
10:54
Güne yükselişle başlayan dolar 7,67'den işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 7,67'den işlem görüyor         
10:23
TFF Hukuk Müşavirliği, Fatih Terim'e 8 maç ceza verebilir TFF Hukuk Müşavirliği, Fatih Terim'e 8 maç ceza verebilir         
10:08
"Aşıyı buldum" dedikten sonra kaybolan Ercüment Ovalı korona mutasyona uğrayınca ortaya çıktı: Haftalar önce yazmıştım         
09:56
Asgari ücret zammı için komisyon üçüncü kez toplanıyor! İşte masadaki zam senaryoları Asgari ücret zammı için komisyon üçüncü kez toplanıyor! İşte masadaki zam senaryoları         
09:49
Koronavirüsün mutasyona uğradığını duyan Ece Seçkin, tepki gösterdi Koronavirüsün mutasyona uğradığını duyan Ece Seçkin, tepki gösterdi         
09:41
Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısı CoronaVac'ın üçüncü aşama testleri tamamlandı: %50 etkinlik barajını geçti Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısı CoronaVac'ın üçüncü aşama testleri tamamlandı: %50 etkinlik barajını geçti         
09:16
MasterChef Türkiye'de Serhat'ın anlattıkları Somer Sivrioğlu'nu duygulandırdı MasterChef Türkiye'de Serhat'ın anlattıkları Somer Sivrioğlu'nu duygulandırdı         
07:37
Mesajlaştığı için kız kardeşinin üstüne bıçakla yürüyen ağabey annesini öldürdü Mesajlaştığı için kız kardeşinin üstüne bıçakla yürüyen ağabey annesini öldürdü         
00:47
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili ezber bozan sözler Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili ezber bozan sözler         
22:39
'Adanalı' dizisiyle tanınan Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler yorum yağdırdı 'Adanalı' dizisiyle tanınan Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler yorum yağdırdı         
22:31
Aldatıldığını düşünen kocanın intikamı ağır oldu, adamı çırılçıplak soyup sokakta gezdirdi Aldatıldığını düşünen kocanın intikamı ağır oldu, adamı çırılçıplak soyup sokakta gezdirdi         
22:06
Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili korkutan gelişme: Çocuklara bulaşma riski daha yüksek Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili korkutan gelişme: Çocuklara bulaşma riski daha yüksek         
21:47
Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi         
18:09
Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı         
17:34
Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok         
14:07
Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı         
14:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2020 11:07:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Genç cimnastikçiler Avrupa Şampiyonası tecrübesiyle yeni hedeflere odaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei