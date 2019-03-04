Son Dakika Haberleri: Genç Dağcılar Spor Tırmanışında Rize'de Yarıştı

Genç Dağcılar Spor Tırmanışında Rize'de Yarıştı

2 saat önce

Türkiye Dağcılık Federasyonu 2019 faaliyet programı çerçevesinde Spor Tırmanış Küçükler ve Gençler Türkiye Şampiyonası Lider 1. Ayak yarışmaları Rize'de düzenlendi.

Genç Dağcılar Spor Tırmanışında Rize'de Yarıştı, System.String[]
Türkiye Dağcılık Federasyonu 2019 faaliyet programı çerçevesinde Spor Tırmanış Küçükler ve Gençler Türkiye Şampiyonası Lider 1. Ayak yarışmaları Rize'de düzenlendi.

Rize Çok Amaçlı Spor Salonu yapay tırmanma duvarında yapılan müsabakalara 15 ilden 200 sporcu katıldı. Rize Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik yaptığı açıklamada "Türkiye'nin en fazla dağcılık kulübü olan illerinden biriyiz. Bu bağlamda yaklaşık 1,5 yıl önce ilimize kazandırdığımız Yapay Tırmanma Duvarımızda 2.inci defa Ulusal bir organizasyona ev sahipliği yaptık. İlimize kazandırılan bu güzel tesis sadece ulusal müsabakalarda değil, aynı zamanda ilimizin diğer faaliyetlerinde de çok önemli bir lokomotif olacak ve ilimiz yapılan bu güzel tesisler ile spor kenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor" ifadelerini kullandı.

Yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları Rize Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Dağcılık il temsilci Mehmet Kemal Arıcı ve Federasyon yetkililerince verildi. - RİZE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:22 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şubat'ta Fiyatı En Çok Düşen Gıda Ürünü Domates Oldu! İşte Tanzim Satışların Enflasyona Etkisi Terör Örgütü YPG/PKK'nın Salıverdiği Yüzlerce DEAŞ'lının Akıbeti Belirsiz

Flash TV'nin Kapanma Anı! Ekran Böyle Karardı Deli Yürek'in Güzel Oyuncusu Zeynep Tokuş Yoga Eğitmeni Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 18:23:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Genç Dağcılar Spor Tırmanışında Rize'de Yarıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]