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Genç dansıçının başarısı

1 saat önce

Karşıyaka Belediyesi'nin bale kursuna 3 yaşındayken kaydolan Gür, daha sonra İzmir Devlet Opera ve Balesi çocuk bölümünde dans etti.

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Karşıyaka Belediyesi'nin bale kursuna 3 yaşındayken kaydolan Gür, daha sonra İzmir Devlet Opera ve Balesi çocuk bölümünde dans etti.


Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale Bölümü'nde öğrenimini sürdüren Gür, 1 haftalığına dünyanın prestijli bale okulları arasında gösterilen Monako'daki Academie Princesse Grace'in yaz okuluna katıldı.


Yaz okulunda eğitmenlerin dikkatini çeken ve okulda eğitim görmesi için davet alan Gür, bale çalışmalarına yeni eğitim-öğretim yılında Monako'da devam edecek.


"Kendimi özel hissediyorum"


Gür, tutkuyla bağlı olduğu baleye çok iyi bir okulda devam edecek olmanın kendisini sevindirdiğini belirtti.


Bu gelişmenin kariyeri için bir eşik niteliği taşıdığına işaret eden Gür, şunları söyledi: "Sevinçten ağladım. Bale, benim için anlatılamayacak kadar güzel bir şey. Zorla değil isteğimle, çok severek yapıyorum. Okula kabul edildiğimden beri kendimi daha özel hissediyorum. Beni layık gördükleri için onur duydum. Ülkemi temsil etmek bana gurur veriyor."

Karşıyaka, İzmir, Gür, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:15 
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