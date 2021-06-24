Genç Denizli hünerlerini sergilediBaşkan Zolan, "Gençlik demek gelecek demektir, enerji demektir" - Son Dakika

- Genç Denizli hünerlerini sergiledi

Başkan Zolan, "Gençlik demek gelecek demektir, enerji demektir"

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi Genç Denizli, 250 eserin beğeniye sunulduğu "Geçmişten Günümüze Sanat" adlı karma sergi açtı. Türkiye birinciliği ödülü bulunan Genç Denizli'nin çok özel bir proje olduğunu anlatan Başkan Zolan, "Gençlik demek gelecek demektir, enerji demektir" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Genç Denizli bünyesinde açılan "Geleneksel Türk El Sanatları, Resim ve Karikatür" kulüplerinin yıl boyunca yaptığı eserlerden oluşan karma sergi açıldı. Tarihi Merzeci Un Değirmeni'nde açılan sergide, karikatür, resim, tezhip, kaligrafi ve ebru sanatlarına ait 250 eser yer aldı. Karma serginin açılışına, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci, Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut, eğitmenler, kursiyerler ve davetliler katıldı. Başkan Zolan, burada yaptığı konuşmada Türkiye birinciliği ödülü bulunan Genç Denizli'nin çok özel bir proje olduğunu anlatarak, "Gençlik demek gelecek demektir, enerji demektir. Burada hocalarımızın büyük emekleri var. 10 yaşından başlayarak çocuklarımıza, gençlerimize ve yaş sınırı tanımaksızın hanım kardeşlerimize değişik branşlarda eğitimler veriyoruz" diye konuştu.

"Merzeci Un Değirmeni bir zamanlar viraneydi"

Genç Denizli'nin hizmet verdiği tarihi Merzeci Un Değirmeni'ni anlatan Başkan Zolan, "Burası çok özel, tarihi bir mekan. 8-9 yıl önce burası viraneydi, ahşapları sökülmüş, duvarları dağılmış, yerle yeksan olmuştu. Ecdadımızın eseri ayakta duramıyordu. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak nasıl kültürümüze sahip çıkıyorsak, tarihi eserlerimize de sahip çıkmamız gerekiyordu. Çok güzel bir restorasyon çalışması sonucunda, geçmişten gelen eserlerimizin geleceğe taşınmasına vesile olduk. Tarihi bir mekanı gençlerimizle buluşturduğumuzda böyle güzel sinerji ve güzellikler doğuyor" dedi.

Başkan Zolan vatandaşları sergiye davet etti

Tarihi binanın ruhunun kursiyerlere ilham verdiğine inandığını ifade eden Başkan Zolan, "Kurslarımıza davet ettiğimiz tüm vatandaşlarımıza katılım sağladıkları için teşekkür ediyorum. Bizlere güvenip çocuklarını yönlendirdikleri için özellikle anne ve babalara teşekkür ediyorum. Biz de emanete sahip çıkmaya, güzelliklerin üzerine güzellik koymaya devam edeceğiz. Sergimiz hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu. Konuşmanın ardından serginin açılışı gerçekleştirildi.

Eserleri inceleyerek kursiyerlerle bir süre sohbet eden Başkan Zolan, tüm hemşehrilerini sergiye davet etti.