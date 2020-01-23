Genç dev adamlar İstanbul'da buluştu - Son Dakika
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Genç dev adamlar İstanbul'da buluştu

6 saat önce

Spor Arena / Efkan Bucak | Sinan Erdem Spor Salonu, All-Star'ın ardından üç gün boyunca Türk basketbolunun genç yeteneklerini ağırladı.

Genç dev adamlar İstanbul'da buluştu, System.String[]

Spor Arena/ Efkan Bucak | Sinan Erdem Spor Salonu, All- Star'ın ardından üç gün boyunca Türk basketbolunun genç yeteneklerini ağırladı. Türkiye Basketbol Federasyonu'nca bu yıl üçüncüsü gerçekleştrilen Basketbol Gençler Ligi (BGL) Gelişim Kampı'nda 32 sporcunun yanı sıra, BGL Final Grubu'nda mücadele edecek 12 takımın antrenörü yer aldı.


Organizasyonda Darüşşafaka Başantrenörü Selçuk Ernak, Galatasaray Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, U20 Erkek Milli Takım Başantrenörü Erdem Can ve 18 Yaş Altı Erkek Milli Takım Yardımcı Antrenörü Ozan Havuzlu sporculara antrenman yaptırdı. Üçüncü günün akşamında 3x3 basketbol turnuvası gerçekleştirildi.


Kazanan, Tarık Sezgün (Anadolu Efes), Bartu Yılmaz (Bahçeşehir Koleji), Bilgehan Diril (Gelişim Koleji) ve Batuhan Acar'dan (Türk Telekom) oluşan Kırmızı Takım oldu. SON GÜN MiNi TURNUVA Son gün ise mini turnuva gerçekleştirildi. Turnuvayı; Tarık Sezgün (Anadolu Efes), Bartu Yılmaz (Bahçeşehir Koleji), Bilgehan Diril (Gelişim Koleji), Mete Çevik (Bursaspor), İnanç Mert Hotamış (Pınar Karşıyaka), İsmail Karabilen (Fenerbahçe), Berkay Çıvgın (TAC NEF) ve Batuhan Acar'dan (Türk Telekom) oluşan Kırmızı Takım şampiyon tamamladı.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 08:34 
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