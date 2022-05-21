"Genç Diplomasi Sempozyumu" İstanbul'da başladı

Divan Araştırma ve Eğitim Derneği ile Sultangazi Belediyesi iş birliğinde yürütülen "Diplomasi Elçileri Kahvesi" ve "Genç Diplomasi Akademisi" projelerinde bir yıllık sürecin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen Genç Diplomasi Sempozyumu başladı.

Sultangazi Belediyesi Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen sempozyumun açılışında konuşan Divan Araştırma ve Eğitim Derneği Başkan Vekili Ömer Faruk Kalaycı, derneklerinin yaklaşık 18 yıl önce kısıtlı imkanlarla kurulduğunu anlattı.

Gençlerin gayreti ve çabasıyla hayallerini gerçekleştirdiklerini ifade eden Kalaycı, "Kendi medeniyet değerlerimizden yola çıkarak, köklerine bağlı ama geleceği de gören, ufku açık bir genç nesil yetiştirme amacıyla bugüne kadar önemli çalışmalara imza atmış bulunuyoruz." dedi.

Türkiye'de son yıllarda ekonomik ve askeri açıdan önemli gelişmeler yaşandığına dikkati çeken Kalaycı, şunları kaydetti:

"Geliştirdiğimiz dış politika sayesinde bugünlerde milli, yerli ve bağımsız çalışmalar icra edebiliyoruz. Gerek Suriye'de gerek Kuzey Irak'ta, Doğu Akdeniz'de, ülkemizin komşusu olan bütün bölgelerde bağımsız dış politika icra edebilmenin haklı gururunu yaşamaktayız. Tabii bu elbette birilerini rahatsız ediyor. Ama biz sivil toplum örgütü ve Divan Derneği olarak da devletimizin izlemiş olduğu bu politikanın temel sac ayaklarını, hem öğrenmek hem halkımıza doğru anlamda anlatmak hem de bilimsel ve akademik çalışmalarla bunları desteklemek ve Türkiye'mizin bölgesel güç politikasını da hayata geçirme adına çok önemli bir vazife icra ettiğimizi düşünüyoruz."

Yaklaşık bir yıllık emeğin sonucunda ortaya çıkan raporların sempozyumda paylaşılacağını dile getiren Kalaycı, bunun çok daha önemli çalışmaların habercisi olacağını vurguladı. Dünyanın pek çok bölgesinden raporlar ihtiva eden çalışmalar yapıldığına dikkati çeken Kalaycı, projeye katkı sunan, emek veren gençleri tebrik etti.

Açılış konuşmalarının ardından oturumlara geçildi.

Divan Araştırma ve Eğitim Derneği ile Sultangazi Belediyesi iş birliğinde, "Diplomasi Elçileri Kahvesi" ve "Genç Diplomasi Akademisi" projelerinde bir yıllık sürecin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen sempozyum, yarın sona erecek.

Sempozyum kapsamında, " Avrupa Birliği'ne Giriş Sürecinde Kuzey Makedonya Üzerine Uygulanan Bulgar Blokajı", "Anayasal Çerçevede Balkanlar'da Komünizmden Demokrasiye Geçiş", "Batı Balkanlar'da Doğu-Batı Algısı", "Suriye Krizi Sonrasında Rusya'nın Suriye Politikası", "Suriye İç Savaşında Yaşanan İnsan Hakları İhlallerine Birleşmiş Milletler Tepkisinin Karl Popper'ın Siyah Kuğu Teorisi Çerçevesinde Değerlendirilmesi", "İran-ABD İlişkileri Bağlamında İran'ın Nükleer Programı'nın Değerlendirilmesi", "Suriye'de Kaybolan Kültürel Miras", "İran- İsrail Gölge Savaşları ve Bölgesel Etkileri" gibi konularda sunumlar gerçekleştirilecek.