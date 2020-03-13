Genç DJ Mahmut Görgen Yeni Sesler Aradığını Duyurdu - Son Dakika

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Genç DJ Mahmut Görgen Yeni Sesler Aradığını Duyurdu
30 dakika önce
Cansever ile çıkaracağı 'Her Şeyim' adlı single çalışmasıyla adını çok büyük kitlelere duyurmayı başaran ünlü DJ Mahmut Görgen yeni projeleriyle ilgili bir paylaşımda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 08:24 Kaynak: Bültenler
Instagram hesabından yaptığı paylaşımda 'albüm şansı arıyorsan demo gönder' ifadelerine yer veren Görgen, yeni çalışmaları için farklı sesler aradığı konusunda bir açıklamada bulundu. Arabeskin güçlü sesi Cansever ile yakın bir zamanda single çıkartması beklenen Mahmut Görgen bu paylaşımıyla farklı ve daha yebi projelerini de müzik severlerle buluşturacağının sinyallerini verdi.
'Kalbimin Sahibine' ve 'Touch The Sky' isimli single çalışmalarının yanı sıra geçtiğimiz ay 'Fall' adlı single çalışmasıyla dikkatleri üzerine çeken genç müzik yapımcısı şimdi ise yeni sesler aramaya başlamış durumda.
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