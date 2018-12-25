Genç doktor adayı son yolculuğuna uğurlandı

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Antalyasporlu Fehmi Koç, Süper Ligin En Genç Oyuncusu Oldu

İlk Kez Bir Asgari Ücretli Olarak Komisyonda Yer Alan Gülden Görmez Yapılan Zammı Değerlendirdi