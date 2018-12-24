Son Dakika Haberleri: Genç Doktor Adayının Ani Ölümü Büyük Üzüntüye Neden Oldu

Genç Doktor Adayının Ani Ölümü Büyük Üzüntüye Neden Oldu

1 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesi Yeniceköy nüfusuna kayıtlı genç doktor adayı Musatafa Burak Şanlı'nın ölümü bölgede büyük üzüntüye neden oldu.

Genç Doktor Adayının Ani Ölümü Büyük Üzüntüye Neden Oldu, System.String[]
Kütahya'nın Emet ilçesi Yeniceköy nüfusuna kayıtlı genç doktor adayı Musatafa Burak Şanlı'nın ölümü bölgede büyük üzüntüye neden oldu.

Dün hayatını kaybeden, Kütahya'daki özel bir hastanenin baş hekimi Ahmet şanlı'nın 23 yaşındaki oğlu Mustafa Burak Şanlı'nın, ölüm sebebini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "23 Aralık 2018 tarihinde, Lefkoşa'da kalmakta olduğu ikametgahta rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitiren Mustafa Burak Şanlı (23)'nın doktorundan yapılan açıklamada, ölüm sebebinin "astım ve alerji atağı" sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir" denildi.

Genç doktor adayının cenazesinin Emet İlesine bağlı Yeniceköy'de yarın köy mezarlığına defnedileceği bildirildi. Mustafa Burak Şanlı'nın ölümü, Kıbrıs'ta okuduğu üniversitede, Emet'te ve bölgede büyük üzüntü neden oldu.(YD-EFE) - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:15 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'ın 16 Yaşındaki Futbolcusu Mustafa Kapı, Tarihe Geçti Platonik Aşkı, Genç Kadına Sokak Ortasında Dehşeti Yaşattı

Yılda Tam 16 Ton Mantar Üretiyor! Genç Çiftinin Projesiyle Hayatı Değişti Samsunda Feci Trafik Kazası! 1 Can Gitti, Görevliler, Yaralılar İçin Zamana Karşı Yarıştılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 17:46:23. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Genç Doktor Adayının Ani Ölümü Büyük Üzüntüye Neden Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]