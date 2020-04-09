Genç doktor alkışlarla taburcu edildi - Son Dakika

Genç doktor alkışlarla taburcu edildi
6 saat önce
- Genç doktor alkışlarla taburcu edildi Dünyayı saran korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle tedavi altına alınan İzmirli genç doktor, alkışlarla taburcu edildi.
- Genç doktor alkışlarla taburcu edildi
İZMİR - Dünyayı saran korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle tedavi altına alınan İzmirli genç doktor, alkışlarla taburcu edildi.
İzmir'de yaşayan Hematoloji Uzmanı Dr. Cansu M., korona virüse yakalanması nedeniyle Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gördü. Virüsü yurt dışında katıldığı bir kongrede kapmış olabileceği düşünülen 33 yaşındaki doktor, tedavisinin ardından meslektaşları ve sağlık çalışanları tarafından alkışlar eşliğinde taburcu edildi. Cansu M.'nin taburcu edilirken dans ettiği görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 12:52 Kaynak: İHA
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