Üye Girişi
Genç doktor, aracıyla kamyonun altına girip hayatını kaybetti! Aile 36 saat nöbet tuttuğu için yorgun olduğunu iddia etti - Son Dakika

Genç doktor, aracıyla kamyonun altına girip hayatını kaybetti! Aile 36 saat nöbet tuttuğu için yorgun olduğunu iddia etti

25.10.2021 14:15

Ankara'da gerçekleşen olayda, kullandığı araç ile kamyonun altına girip can veren doktor Rümeysa Berin Şen'in ölümü ailesini ve sağlıkçılarını hüzne boğdu. Şen'in 36 saat nöbet tuttuğu ve yorgun olduğu için kaza yaptığı iddiası sosyal medyayı geniş yer buldu. Ankara Şehir Hastanesi, iddiaları yalanlayarak Şen, "Cuma gecesi normal nöbetini tutmuş ve cumartesi sabah nöbet bitiminde hastaneden ayrılıp evine giderken bu acı olay meydana gelmiştir" açıklamasını yaptı.

Ankara'da 25 yaşındaki doktor Rümeysa Berin Şen, nöbet dönüşü evine giderken yaptığı trafik kazasında hayatını kaybetti. Şen'in 36 saat aralıksız nöbet tuttuğunu ve yorgunluk yüzünden kaza yaptığını iddia eden kullanıcılar ise tepkilerini sosyal medyada dile getirdi. Atılan tweet'ler sonrasında #yorgundoktorlarölüyor etiketi Twitter'da gündem oldu.

HASTANE, 36 SAAT NÖBET İDDİALARINI YALANLADI

Ankara Şehir Hastanesi Şen'in ölümüyle ilgili, "Çalışma arkadaşımızın vefatı sonrası, sosyal medyada 36 saat nöbetten dolayı olayın meydana geldiğine ilişkin iddialar üzüntümüzü daha da artırmaktadır. Dr. Rümeysa Berin Şen, cuma gecesi normal nöbetini tutmuş ve cumartesi sabah nöbet bitiminde hastaneden ayrılıp evine giderken bu acı olay meydana gelmiştir" açıklamasını yaptı.

Genç doktoru ölüme götüren kaza, 36 saat nöbet tuttuğu için mi oldu? Hastaneden açıklama gecikmedi

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ankara Şehir Hastanesi'nde görevli Doktor Rümeysa Berin Şen cenazesi morgdan alınarak memleketi Alaplı ilçesine getirildi. Baba evinin önünde helallik alınmasının ardından Çengelli Köyü Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğlen kılınan cenaze namazın ardından gözyaşları arasında aile mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazında acılı baba ve annesi Yasemin Şen ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Rümeysa Şen'in ablası Serra Şen'in zaman zaman annesinin omzuna başını koyarak gözyaşı döktü. Öte yandan cezaevinde bulunduğu öğrenilen baba Prof. Dr. Murat Şen, kızının cenazesine katılmak üzere jandarma eşliğinde izinli olarak getirildi. Geniş güvenlik önlemi altında mezarlığa getirilen Murat Şen, elleri kelepçeli şekilde kızının mezarına toprak attı.

Genç doktoru ölüme götüren kaza, 36 saat nöbet tuttuğu için mi oldu? Hastaneden açıklama gecikmedi
Genç doktor, aracıyla kamyonun altına girip hayatını kaybetti! Aile 36 saat nöbet tuttuğu için yorgun olduğunu iddia etti

Ankara Şehir Hastanesi, Cumartesi, Ankara, Cuma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Genç doktor, aracıyla kamyonun altına girip hayatını kaybetti! Aile 36 saat nöbet tuttuğu için yorgun olduğunu iddia etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

15 bin 800 lira maaş alan eski milletvekili Orhan Miroğlu isyan etti: Yoksullaştığımı hissediyorum 14:13 15 bin 800 lira maaş alan eski milletvekili Orhan Miroğlu isyan etti: Yoksullaştığımı hissediyorum Son Dakika! Sudan genelinde olağanüstü hal ilan edildi 13:40 Son Dakika! Sudan genelinde olağanüstü hal ilan edildi AK Parti'den ekonomi açıklaması: Dar gelirli vatandaşı rahatlatacak müdahaleler olacak 13:21 AK Parti'den ekonomi açıklaması: Dar gelirli vatandaşı rahatlatacak müdahaleler olacak
Para yüklü helikopter iniş yaptığı esnada düştü 12:52 Para yüklü helikopter iniş yaptığı esnada düştü İhtiyaç sahibi vatandaşlara 90 milyon TL'lik sosyal yardım ödemesi yapılacak 12:42 İhtiyaç sahibi vatandaşlara 90 milyon TL'lik sosyal yardım ödemesi yapılacak Fenerbahçeli futbolcular, ıslıklara alkışla karşılık verdi, Ali Koç 12:40 Fenerbahçeli futbolcular, ıslıklara alkışla karşılık verdi, Ali Koç "Gereksiz hareket" dedi
Kabine öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geliyor 12:31 Kabine öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geliyor Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, Cadılar Bayramı partisine katıldı! Kostümlü fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı 11:40 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, Cadılar Bayramı partisine katıldı! Kostümlü fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı

Son Dakika Haberleri
14:18 Yenilgi sonrası Göztepe'nin sabrı taştı! Aykut Kocaman bombası patlamak üzere
14:15 Genç doktor, aracıyla kamyonun altına girip hayatını kaybetti! Aile 36 saat nöbet tuttuğu için yorgun olduğunu iddia etti
14:13 15 bin 800 lira maaş alan eski milletvekili Orhan Miroğlu isyan etti: Yoksullaştığımı hissediyorum
14:02 Ebrar Karakurt, Milano'da Türk misafirleriyle çılgınlar gibi eğlendi
13:40 Son Dakika! Sudan genelinde olağanüstü hal ilan edildi
13:27 Oyuncu Meryem Uzerli'den cesur paylaşım! Küvette çırılçıplak poz verdi
13:20 AK Parti'den ekonomi açıklaması: Dar gelirli vatandaşı rahatlatacak müdahaleler olacak
12:56 Son dakika altın fiyatları! Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?
12:40 Dünyanın dönüşü bilinmeyen nedenle yavaşladı, günler uzayacak
12:34 Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin
Yenilgi sonrası Göztepe'nin sabrı taştı! Aykut Kocaman bombası patlamak üzere Yenilgi sonrası Göztepe'nin sabrı taştı! Aykut Kocaman bombası patlamak üzere         
14:18
Ebrar Karakurt, Milano'da Türk misafirleriyle çılgınlar gibi eğlendi Ebrar Karakurt, Milano'da Türk misafirleriyle çılgınlar gibi eğlendi         
14:03
Oyuncu Meryem Uzerli'den cesur paylaşım! Küvette çırılçıplak poz verdi Oyuncu Meryem Uzerli'den cesur paylaşım! Küvette çırılçıplak poz verdi         
13:28
Maaşların 6 bin 622 TL olacağını söyleyen İmamoğlu'na Taksiciler Esnaf Odası'ndan yanıt: İnanılacak gibi değil Maaşların 6 bin 622 TL olacağını söyleyen İmamoğlu'na Taksiciler Esnaf Odası'ndan yanıt: İnanılacak gibi değil         
12:53
Cinayet şüphelisi olarak tutuklanan 15 yaşındaki genç: 700 TL karşılığında üstlendim Cinayet şüphelisi olarak tutuklanan 15 yaşındaki genç: 700 TL karşılığında üstlendim         
12:44
Dünyanın dönüşü bilinmeyen nedenle yavaşladı, günler uzayacak Dünyanın dönüşü bilinmeyen nedenle yavaşladı, günler uzayacak         
12:41
Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin         
12:35
Camide protokol yolu mu oluşturuldu? Kuran kursu öğrencileri için düzenlenen törendeki görüntüler gündem oldu Camide protokol yolu mu oluşturuldu? Kuran kursu öğrencileri için düzenlenen törendeki görüntüler gündem oldu         
11:55
Son dakika: Kamu bankaları kredi faiz oranlarını düşürdü Son dakika: Kamu bankaları kredi faiz oranlarını düşürdü         
11:05
Yeni partinin binası bile hazır! Milli Yol Partisi kasımda faaliyete geçecek Yeni partinin binası bile hazır! Milli Yol Partisi kasımda faaliyete geçecek         
11:02
Münevver Karabulut'un avukatından yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif ettiler Münevver Karabulut'un avukatından yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif ettiler         
10:57
Sinirli genç kız, babasını dolandıran kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü Sinirli genç kız, babasını dolandıran kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü         
10:37
Son dakika! Meteoroloji'den önemli uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor Son dakika! Meteoroloji'den önemli uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor         
08:18
Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu         
00:36
Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi? Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi?         
19:41
Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak         
17:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2021 14:29:09. #1.12#
SON DAKİKA: Genç doktor, aracıyla kamyonun altına girip hayatını kaybetti! Aile 36 saat nöbet tuttuğu için yorgun olduğunu iddia etti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement