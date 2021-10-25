Genç doktor, aracıyla kamyonun altına girip hayatını kaybetti! Aile 36 saat nöbet tuttuğu için yorgun olduğunu iddia etti - Son Dakika

Camide tartışma yaratan görüntü! Bir kesim "gelenek" dedi, bir kesim "protokol"

Ankara'da 25 yaşındaki doktor Rümeysa Berin Şen, nöbet dönüşü evine giderken yaptığı trafik kazasında hayatını kaybetti. Şen'in 36 saat aralıksız nöbet tuttuğunu ve yorgunluk yüzünden kaza yaptığını iddia eden kullanıcılar ise tepkilerini sosyal medyada dile getirdi. Atılan tweet'ler sonrasında #yorgundoktorlarölüyor etiketi Twitter'da gündem oldu.

HASTANE, 36 SAAT NÖBET İDDİALARINI YALANLADI

Ankara Şehir Hastanesi Şen'in ölümüyle ilgili, "Çalışma arkadaşımızın vefatı sonrası, sosyal medyada 36 saat nöbetten dolayı olayın meydana geldiğine ilişkin iddialar üzüntümüzü daha da artırmaktadır. Dr. Rümeysa Berin Şen, cuma gecesi normal nöbetini tutmuş ve cumartesi sabah nöbet bitiminde hastaneden ayrılıp evine giderken bu acı olay meydana gelmiştir" açıklamasını yaptı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ankara Şehir Hastanesi'nde görevli Doktor Rümeysa Berin Şen cenazesi morgdan alınarak memleketi Alaplı ilçesine getirildi. Baba evinin önünde helallik alınmasının ardından Çengelli Köyü Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğlen kılınan cenaze namazın ardından gözyaşları arasında aile mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazında acılı baba ve annesi Yasemin Şen ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Rümeysa Şen'in ablası Serra Şen'in zaman zaman annesinin omzuna başını koyarak gözyaşı döktü. Öte yandan cezaevinde bulunduğu öğrenilen baba Prof. Dr. Murat Şen, kızının cenazesine katılmak üzere jandarma eşliğinde izinli olarak getirildi. Geniş güvenlik önlemi altında mezarlığa getirilen Murat Şen, elleri kelepçeli şekilde kızının mezarına toprak attı.