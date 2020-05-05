Genç doktor koronayı yenip plazma bağışçısı oldu - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Genç doktor koronayı yenip plazma bağışçısı oldu - Son Dakika

Genç doktor koronayı yenip plazma bağışçısı oldu

6 saat önce

Genç doktor koronayı yenip plazma bağışçısı oldu Samsun'da 18'inci plazma bağışı alındı Dr. Burcu Ayvaz: "Virüsü yenince plazma bağışçısı olmanın heyecanına kapıldım" Samsun-Çarşamba Havalimanı Sağlık Denetleme Merkezinde görev yapan ve yakalandığı korona virüsü hastalığını yenen Dr.

Genç doktor koronayı yenip plazma bağışçısı oldu

Samsun'da 18'inci plazma bağışı alındı

Dr. Burcu Ayvaz: "Virüsü yenince plazma bağışçısı olmanın heyecanına kapıldım"

SAMSUN - Samsun- Çarşamba Havalimanı Sağlık Denetleme Merkezinde görev yapan ve yakalandığı korona virüsü hastalığını yenen Dr. Burcu Ayvaz, diğer hastalara şifa olmak için immün plazma bağışçısı oldu.

28 yaşındaki Dr. Burcu Ayvaz, Samsun-Çarşamba Havalimanı Sağlık Denetleme Merkezinde tabip olarak görev yapıyor. Salgın başlayınca İstanbul Havalimanına görevlendirilen Ayvaz, orada korona virüse yakalandı. İstanbul'da tedavi gören ve tamamen iyileşen Dr. Ayvaz, Samsun'da immün plazma bağışçısı oldu. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından tüm işlemleri gerçekleştirilen Dr. Burcu Ayvaz, Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi'nde plazma bağışında bulundu.

"Virüsü yenince plazma bağışçısı olmanın heyecanına kapıldım"

Virüsü yendikten sonra plazma bağışlama konusunda büyük heyecan duyduğunu ifade eden Dr. Burcu Ayvaz, "Samsun-Çarşamba Havalimanı Seyahat Sağlığı Merkezi'nde çalışıyorum. Pandemi başlayınca İstanbul Havalimanında görevlendirildim. Bu çalışmalar esnasında da korona virüse yakalandım. İstanbul'da olduğum için de tedaviyi orada oldum. Virüsten tamamen kurtulunca da Samsun'a geri döndüm. Plazma bağışlama konusunda karar vermek gibi bir şey olmadı. Direkt plazma bağışçısı olmanın heyecanına kapıldım. Çünkü hekim olarak işin içinde olduğumuzdan dolayı insanların psikolojik stresini çok fazla gözlemleyebiliyoruz. Hiç tanımadığınız birden fazla hastanın şifa bulmasına sebep olabileceksiniz. O yüzden yapmalı ya da yapmamalı mıyım diye bir karar verme aşaması hiç yaşamadım. Bu hastalığı sağlıklı bir şekilde atlattığım için kendimi çok şanslı hissettim. Çok heyecanlı ve içimde tarif edilemez şefkat dolu bir mutluluk var" dedi.

"Ben hastalığı grip tarzında atlatan yüzde 80'lik kısımda yer alıyordum"

Korona virüsü hastalığını grip gibi geçirdiğini dile getiren Dr. Ayvaz, "Koronanın bendeki belirtileri baş ağrısı, kas ağrısı bir de göğüs ağrıları oldu. Bu şikayetler yaklaşık 1 hafta sürdü. Hastanede kaldım. Akciğerimin küçük bir alanında da zatürre vardı. Bu sebeple 1 hafta tedavi ve takip altına alındım. Daha sonra iyi olduğum için ev karantinasına gönderildim. Ben hastalığı grip tarzında atlatan yüzde 80'lik kısımda yer alıyordum. Bu hastalığı fiziksel olarak atlatabilseniz bile psikolojik olarak sizi yorabiliyor" diye konuştu.

"18. plazma bağışını aldık, sırada 30 bağışçı daha var"

Samsun'da 30 kişinin daha immün plazma bağışı için sırada beklediğini ifade eden Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç ise, şunları söyledi:

"Samsun'da son bağışçımızla birlikte 18'inci plazmayı vermiş bulunuyoruz. Doktor hanım bir fedakarlık örneği göstererek, plazmasını bağışladı. Burada alınan plazmalar öncelikle Samsun'da kullanılıyor. Tam uyum sağlanırsa diğer illere de verebiliyoruz. Şu anda 18'inci plazma bağışını aldık ama sırada korona virüsü geçirip iyileşen 30 bağışçımız daha var. Bunları da sıra sıra randevu usulüyle alacağız. Bu süreçte böyle ilerleyecek. Samsun olarak aldığımız tüm plazmalar hastalarda kullanıldı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 13 hastaya bu tedavi uygulandı. Hastalarla ilgili uyum sağlandığı zaman kullanmaya da devam edeceğiz.

Genç doktor koronayı yenip plazma bağışçısı oldu

Çarşamba Havalimanı, İstanbul, Samsun, Genç, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 07:19 Kaynak: İHA

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