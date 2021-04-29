Genç doktor mesleğinin baharında hayata tutunamadı - Son Dakika

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesinde görev yapan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi Dr. Süleyman Törehan Tarık (26), bağışıklık sistemiyle ilgili bir rahatsızlık sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tarık'ın ölümünü, AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan sosyal medya hesabından duyurdu.

AÜ Hastanesinde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi Dr. Süleyman Törehan Tarık (26), bağışıklık sistemiyle ilgili bir rahatsızlık olan hemofagositik lenfohistiyositoz sebebiyle dün öğlen saatlerinde hayatını kaybetti. Uzun süredir hastanede tedavi gördüğü belirtilen Tarık'ın ölümünü, AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, sosyal medya hesabından duyurdu. Özkan, "Henüz 26 yaşında aramızdan ayrıldı. Hayat kurtarma ülküsüyle mesleğini aşkla yapan sevgili kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesi ve Akdeniz Üniversitesi ailemize baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Mesleğinin başında hayatını kaybeden Dr. Süleyman Törehan Tarık için görev yaptığı hastanede tören düzenlendi. Cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Kütahya'ya gönderilen genç doktorun, görevindeyken trambosit kan bağışı için mesai arkadaşlarıyla birlikte kampanyalar düzenlediği öğrenildi. - ANTALYA