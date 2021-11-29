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Genç doktorun feci sonu! Balkona kaçan kedisini kurtarmak istedi! - Son Dakika

Genç doktorun feci sonu! Balkona kaçan kedisini kurtarmak istedi!

29.11.2021 11:37
Genç doktorun feci sonu! Balkona kaçan kedisini kurtarmak istedi!

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesi Şalgamlı Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli doktor İrem Büşra Üngül, ailesini ziyarete gittiği İstanbul'da, kaçan kedisini almak isterken 5. kat balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Aile hekimi İrem Büşra Üngül, hafta sonu izninde İstanbul Bostancı'da bulunan ailesini ziyarete gitti. Cumartesi akşamı, Üngül'ün kedisi, balkona kaçtı. Balkona çıkıp kedisini almaya çalışan Üngül, dengesini kaybedip 5. kattan düşerek hayatını kaybetti.

27 yaşındaki Üngül'ün hayatını kaybetmesi ailesi, yakınları ve sağlık camiasında büyük üzüntü yarattı. Üngül, bugün memleketi Hayrabolu'da düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

TAZİYE MESAJI

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü de doktor Üngül'ün ölümü nedeniyle taziye mesajı yayınladı.

Mesajda, "Hayrabolu ilçesi Şalgamlı Aile Sağlığı Merkezi'nde hekim olarak görevini ifa eden sağlık ailemizin değerli üyesi ve kıymetli meslektaşımız İrem Büşra Üngül cumartesi gecesi İstanbul'da bulunduğu evin balkonundan düşerek vefat etmiştir. 1994 yılında Tekirdağ'da doğan, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2019 yılında mezun olan meslektaşımız, bu tarihten itibaren Hayrabolu ilçemizde Toplum Sağlığı Merkezi, Saka Hüseyin Aile sağlığı Merkezi ve Şalgamlı Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yaparak değerli hizmetlerde bulunmuştur. Meslektaşımızın ölüm haberi sağlık camiamızı derin üzüntüye boğmuştur. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine sevenlerine ve sağlık ailemize sabırlar dileriz" denildi.

Genç doktorun feci sonu! Balkona kaçan kedisini kurtarmak istedi!

Kaza, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Genç doktorun feci sonu! Balkona kaçan kedisini kurtarmak istedi! - Son Dakika


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