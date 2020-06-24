Genç Dönüşüm Eğitim Programı tanıtıldı - Son Dakika

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nevzat Seyok, "Genç Dönüşüm Eğitim Programı, ülkemizin bilişim alanına liderlik edecek yeni yeteneklerin kazandırılmasına büyük katkı sağlayacaktır." dedi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) iş birliği ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) teknik desteğiyle "Genç Dönüşüm Eğitim Programı" hayata geçirildi.

Türkiye'nin iş gücü piyasasındaki bilişim mesleklerinde halihazırdaki boşluğu doldurmayı, bilişim teknolojileri alanında kamu ve özel sektöre uzman genç iş gücü kazandırmayı hedefleyen "Genç Dönüşüm Eğitim Programı", video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda tanıtıldı.

"Projemiz özellikle yeni mezun ve deneyimsiz gençlerimizi hedefliyor"

Toplantıda konuşan TİSK Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nevzat Seyok, dünyada yaşanan dijital dönüşüm ve teknoloji trendlerinin Türkiye'yi de etkilediğini belirterek, bu anlamda sanayiden başlayarak tüm sektörlerde görülecek olan bu değişime karşı gençleri hazırlama görevinin kendileri gibi köklü kuruluşlara düştüğünü söyledi.

Dijital dönüşümün bir parçası olmak için yenilikleri takip etmenin yanı sıra nitelikli iş gücüyle de geleceği şekillendirmek gerektiğini ifade eden Seyok, şunları kaydetti:

"Ülkemizin 15-24 yaş grubundaki genç nüfusu yaklaşık 13 milyon. Bu sayı dünyadaki 143 ülkenin nüfusundan daha fazla. İstihdamdaki eğitim profili ise hızla artıyor. Son 10 yılda lisans ve üstü mezunu çalışan sayımız yüzde 7,5 seviyesinde arttı. Kadın iş gücü perspektifinden bilim ve teknoloji alanlarında mezun kadın oranı yüzde 37 ile Avrupa'daki her ülkeden yüksek durumda. Dijital hayata uyum sağlama oranlarımız oldukça yüksek. Sosyal medyayı iş amaçlı kullanımda dünyada 13'üncüyüz. Yüzde 68 olan mobil bankacılık penetrasyonu ile dünyada 3'üncüyüz. Bunlar, doğru yönlendirme ile hızlı yol alabileceğimizin birkaç göstergesi."

Seyok, Türkiye'nin muazzam bir potansiyele sahip olduğuna işaret ederek, "Türkiye'de işin yarınına yön vereceksek, ülkemizin küresel rekabet gücünü artırmada en büyük potansiyelimiz olan gençlerimizin çalışma hayatına en doğru şekilde hazırlanması kuşkusuz önceliklerimizden biri. Bu sebeple, projemiz özellikle yeni mezun ve deneyimsiz gençlerimizi hedefliyor. Teknolojide Kadın Derneği ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile hayata geçirmeye hazırlandığımız Genç Dönüşüm Eğitim Programı, ülkemizin bilişim alanına liderlik edecek yeni yeteneklerin kazandırılmasına büyük katkı sağlayacaktır."

"2022'ye kadar dünyada 70 milyondan fazla yeni uzmanlık ve meslek ortaya çıkacak"

Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney ise birçok iş dalının kaybolmasına henüz hiçbir ülkenin tam olarak hazır olmadığını belirterek, "Gelecek vadeden mesleklere baktığımızda içinde yaratıcılık olan, insan ilişkileri gerektiren işler ama en çok da yapay zeka ve veriyle ilgili alt grup meslekler ön planda olacak." dedi.

İlerleyen zamanda veri, para yerine geçeceği için veri dedektifleri, veri ayıklayıcıları, 3D ürün mühendisi, drone operatörü, genetik çeşitlilik memuru, robot mühendisleri, biyoteknologları, nanoteknoloji mühendisleri, kişisel veri brokerları gibi meslek ve yetkinliklerin ön planda olacağına işaret eden Öney, şunları kaydetti:

"Yapılan araştırmalara göre 2022'ye kadar dünyada 70 milyondan fazla yeni uzmanlık ve meslek ortaya çıkacak, bunların da yüzde 54'nün şu anda mevcut dünyada olmadığı bir geleceğe doğru gidiyoruz. Bu gerçekler söz konusu iken yeni meslekler ve teknolojide uzman, yetkin insan oranına baktığımızda Türkiye'de 2018 verilerine göre Türkiye'de 30 milyonluk istihdamda 245 bin teknoloji çalışanı var. Kadın teknolojide çalışanı oranı ise yüzde 9,99. Bu oranın da yüzde 2'si Ar-Ge ve inovasyon alanında çalışmakta. Sadece 2 yıl sonra adını duymadığımız uzmanlık ve mesleklerin istihdamda olması beklenirken buna uygun insan kaynağına yatırım aynı oranda maalesef hızlı değil.

İşte, Teknolojide Kadın Derneği ve TİSK olarak EBRD'nin teknik desteği ile birlikte Türkiye'nin gençlerinin bu yeni yetkinlikler ve uzmanlıklar yani yeni meslek başlıklarında uzmanlaşması, istihdama katılması, son dönemde Sayın Bakanımızın açıkladığı '1 milyon yazılımcı yetiştireceğiz' projesine destek olmak adına Genç Dönüşüm projesini hayata geçiriyoruz."

Öney, proje kapsamında özelikle yazılım alanında veri mühendisi (data scientist), java, .net, SQL, Phyton ve iş analizi konularında 150 gencin kadın erkek ayırmadan yumuşak yeteneklerde (soft skills) uzmanlaşmış 3-4 ay arasında sürecek eğitim programıyla meslek sertifikalarına ve işe sahip olmaları ve 1 sene boyunca mentorluk desteğiyle işlerinde başarılı olup güçlenmeleri konusunda bir program açtıklarını dile getirdi.

Geleceği şekillendirecek yapay zeka, büyük veri, bulut bilişim, makine öğrenmesi ve 5G başlıklarının altını doldurabilecek güçlü bir Türk gençliğini hazırlayabilmenin, özellikle kadın erkek el ele vererek teknoloji sektöründe çeşitlilik yaratarak güçlenmesi, motive olması ve meslek sahibi olmalarını desteklemenin en büyük hedefleri olduğunu söyledi.

Denizbank COO'su ve Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Duman da "Denizbank, Intertech ve Deniz Akademi olarak SQL eğitimi verip 20 çocuğumuzu iş sahibi yapmıştık. Bundan sonrada 'İş ve teknoloji birbirini nasıl anlar?' konusunda eğiteceğiz gençlerimizi. Yetişmiş elemanlarımızı kaynak olarak sunmak istiyoruz." dedi.

Duman, bu çalışmaların devam edeceğini, adayları seçeceklerini ve iş dünyasına kazandıracaklarını aktararak, "Türkiyemize teknolojide gelişmiş iş gücü kazandırmak, çalışan nüfus yetiştirmek ve işsiz nüfusu azaltmak en önemli amacımız bu konuda ülkemizin en büyük destekçisiyiz." ifadelerini kullandı.

Program hakkında

"Genç Dönüşüm Eğitim Programı" bilişim alanında tecrübe edinmek isteyen gençlere gerekli alt yapı ve donanımı kazandıracak.

Tamamı ücretsiz olarak sunulacak Genç Dönüşüm Eğitim Programı kapsamında, geleceğin bilişim meslekleri (veri tabanı uzmanı, iş analisti, Java, .Net, Phyton yazılım uzmanı, veri mühendisi) alanında eğitim verilecek.

Program, STEM (fen, teknoloji, mühendislik, matematik) alanlarında eğitim gören ve bu alanlarda iş arayan, yeni mezun ya da çalıştığı şirkette bu mesleklere geçiş yapmak isteyen tüm gençlerin katılımına açık olacak. Eğitimler çevrimiçi sınıflarda Temmuz-Ekim 2020'de yapılacak.



Gençler programlama becerisinin yanı sıra liderlik becerilerine de sahip olacak. Bilişim alanına nitelikli insan yetiştirmeyi amaçlayan program kapsamında, yedi ayrı sınıfta eğitim alacak olan 150 genç, 4 ay boyunca teknik ve uygulamalı eğitimler alacak.

Bunların yanı sıra, bilgisayar, liderlik, iletişim, problem çözme, markalaşma, pazarlama, öz güven, motivasyon ve kararlılık becerilerini de uzman eğitmenler aracılığıyla geliştirecek.

Azim ve istek gerektiren bir eğitimin ardından mezun olmaya hak kazananlar, program desteğiyle iş hayatındaki yerlerini alacak ve istihdama kazandırılacak.

Genç Dönüşüm Eğitim Programı'ndan başarıyla mezun olan öğrenciler TİSK ve Wtech himayesinde mentorluk programına alınacak ve programdan başarıyla mezun olanlar için ek olarak global sertifikasyon imkanı da sağlanacak.

Mezun adaylar, iş bulma konusunda desteklenecek ve bir yıl süresince iş yerinde mentorluk programı ile de destek verilecek.

Söz konusu program ile ilgili detaylar ve gelişmelerden haberdar olmak isteyenler, TİSK ve Wtech'in internet sitelerini ziyaret edebiliyor, öz geçmişlerini "basvuru@gencdonusum.com" adresine iletebiliyor.