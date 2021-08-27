Üye Girişi
Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'nde Gaziantep öne çıktı - Son Dakika

Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'nde Gaziantep öne çıktı

27.08.2021 10:19
Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'nde Gaziantep öne çıktı, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) ev sahipliğinde gerçekleşen Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'nde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin standı gençlere yönelik aktiviteler ve uygulamalarla ön plana çıktı.

Gençler ile kentlerde onlara yönelik yapılan çalışmalar ve projeleri buluşturmak, karar alma süreçlerinde katılımlarını desteklemek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) ev sahipliğinde düzenlenen Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'nde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi standını oluşturdu. Ankara ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere yönelik yaptığı yatırımların ve projelerin anlatıldığı stant büyük ilgi gördü. "Genç Bilim", "Genç Bilişim", "Genç Girişim", "Genç Orkestra", "Genç Ritim", "Genç Mozaik", "Genç Sanat", "Genç Spor" temalarıyla hazırlanan stant, yapılan etkinlikler ve çalışmalarla doldu taştı, beğeni topladı.

İCRAATLER GENÇLERLE PAYLAŞILDI

Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve iştirak olan Gaziantep Bilişim tarafından yapılan akıllı kent uygulamaları, yazılım eğitimleri, mobil uygulamalar hakkında bilgi alan gençler, gerçekleşen eğitimler ve kendi projeleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları'nın pandemi döneminde verdiği lise ve üniversitelere giriş sınavlarına yönelik çevrimiçi uzaktan eğitimler hakkında deneyimler ve çalışmalar aktarıldı, kurslar anlatıldı. Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı ise yapılan icraatları, spora ve sporcuya verdiği destekler ile eğitim alanında projeler hakkında sorular yanıtlandı. Stantta kurulan e-spor alanı ve projesi gençler tarafından büyük ilgi ile karşılandı. Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı'na bağlı genç mozaik ustaları, Gençlik Orkestrası ve Genç Ritim Grubu performanslarını sergiledi.

Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'nde Gaziantep öne çıktı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Kongre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'nde Gaziantep öne çıktı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Önce boğup, sonra 15 yerinden bıçaklamıştı! Annesini öldüren gencin ilk sözleri ''Hatırlamıyorum'' oldu 11:57 Önce boğup, sonra 15 yerinden bıçaklamıştı! Annesini öldüren gencin ilk sözleri ''Hatırlamıyorum'' oldu Son dakika! Cumhurbaşkanı, Taliban'ın teklifini açıkladı: Kabil Havalimanı'nın işletmesini yapmamızı istiyorlar 11:43 Son dakika! Cumhurbaşkanı, Taliban'ın teklifini açıkladı: Kabil Havalimanı'nın işletmesini yapmamızı istiyorlar Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanı satışa çıktı 11:29 Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanı satışa çıktı
2'si kadın 3 kişinin hırsızlık anı kameralara yansıdı 11:26 2'si kadın 3 kişinin hırsızlık anı kameralara yansıdı 525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor 11:15 525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor Eski sevgilisinin yeni sevgilisini öldürdü 10:56 Eski sevgilisinin yeni sevgilisini öldürdü
Dortmund'un kaptanı Reus, C Grubu hakkında konuştu: Grupta şu an için büyük takım yok 10:43 Dortmund'un kaptanı Reus, C Grubu hakkında konuştu: Grupta şu an için büyük takım yok Fotoğraf çekimi kanlı bitti! Model Jessica Leidolph, girdiği leopar kafesinde saldırıya uğradı 10:20 Fotoğraf çekimi kanlı bitti! Model Jessica Leidolph, girdiği leopar kafesinde saldırıya uğradı

Son Dakika Haberleri
11:59 Son Dakika: Bugün yükselişle güne başlayan altının gram fiyatı 484,5 liradan işlem görüyor
11:57 Önce boğup, sonra 15 yerinden bıçaklamıştı! Annesini öldüren gencin ilk sözleri ''Hatırlamıyorum'' oldu
11:50 Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi
11:42 Son dakika! Cumhurbaşkanı, Taliban'ın teklifini açıkladı: Kabil Havalimanı'nın işletmesini yapmamızı istiyorlar
11:28 Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanı satışa çıktı
11:20 Belçika ekibi Royal Antwerp'in Teknik Direktörü Brian Priske, basın toplantısına çıplak çıktı
11:14 525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor
11:10 Tokyo Olimpiyatları'nda Paralimpik'teki ilk madalyamızı ülkemize Recep Çiftçi getirdi
11:06 Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de
10:43 Dortmund'un kaptanı Reus, C Grubu hakkında konuştu: Grupta şu an için büyük takım yok
Son Dakika: Bugün yükselişle güne başlayan altının gram fiyatı 484,5 liradan işlem görüyor Son Dakika: Bugün yükselişle güne başlayan altının gram fiyatı 484,5 liradan işlem görüyor         
11:59
Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi         
11:51
Başında kaskı olmayan çocukların tehlikeli yolculuğu Başında kaskı olmayan çocukların tehlikeli yolculuğu         
11:36
Yavru köpeği kafasından öpüp ıssız araziye bıraktılar! 8 aylık hamile kadın sahip çıktı Yavru köpeği kafasından öpüp ıssız araziye bıraktılar! 8 aylık hamile kadın sahip çıktı         
11:27
Belçika ekibi Royal Antwerp'in Teknik Direktörü Brian Priske, basın toplantısına çıplak çıktı Belçika ekibi Royal Antwerp'in Teknik Direktörü Brian Priske, basın toplantısına çıplak çıktı         
11:21
Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de         
11:07
Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış         
10:49
Son Dakika! Cumhurbaşkanı, Kabil'deki bombalı saldırıyı değerlendirdi: DEAŞ'ın ne kadar tehlikeli olduğunu ortaya koyuyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı, Kabil'deki bombalı saldırıyı değerlendirdi: DEAŞ'ın ne kadar tehlikeli olduğunu ortaya koyuyor         
10:32
Kylian Mbappe, Real Madrid ile anlaştı Kylian Mbappe, Real Madrid ile anlaştı         
10:19
Biden, ABD'NİN tahliye edeceği isimlerin listesini Taliban'a verdi Biden, ABD'NİN tahliye edeceği isimlerin listesini Taliban'a verdi         
09:51
Son Dakika: Kabil'de havalimanı yakınlarındaki bombalı saldırıda 90 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Kabil'de havalimanı yakınlarındaki bombalı saldırıda 90 kişi hayatını kaybetti         
09:21
Fatih Terim, Randers maçında Barış Alper performansına övgüler yağdırdı Fatih Terim, Randers maçında Barış Alper performansına övgüler yağdırdı         
09:16
Eşini kanlar içinde yerde buldu, katil zanlısı oğlu çıktı Eşini kanlar içinde yerde buldu, katil zanlısı oğlu çıktı         
20:24
Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu         
19:33
Hindistan'da toplu tecavüz! 23 yaşındaki öğrencinin yaşadıkları ülkede infial yarattı Hindistan'da toplu tecavüz! 23 yaşındaki öğrencinin yaşadıkları ülkede infial yarattı         
18:30
Damadın arkadaşlarından Damadın arkadaşlarından "Son pişmanlık neye yarar" şarkılı gönderme         
16:04
Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı         
15:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2021 12:04:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'nde Gaziantep öne çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement