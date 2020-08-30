Genç drone pilotlarından 30 Ağustos videosu - Son Dakika

Genç drone pilotlarından 30 Ağustos videosu

İSTANBUL - İSTANBULYaşıtlarının bilgisayar oyunları oynarken, 15 ile 18 yaşları arasındaki genç drone pilotları "30 Ağustos Zafer Bayramı" 98. Yıl dönümü için özel bir video hazırladı. Erciyes dağın zirvesinde dalgalanan Türk Bayrağı ise izleyenlerin büyük beğenisini topladı.

Corona Virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yurt genelince 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına kısıtlamalar getirildi. Yaşları 15 ila 18 arasında olan genç drone pilotları ise Türkiye'nin farklı illerinde "30 Ağustos Zafer Bayramı" için uçtular. Kapadokya, Osmaniye, Samsun, Zonguldak, Antalya ve Kayseri'de Türk Bayrağı tüm ihtişamı ile dalgalanırken görüntülendi. Yaşıtlarının bilgisayar oyunu oynadığı yerde "30 Ağustos Zafer Bayramı" 98. Yıl dönümü için hazırladıkları video büyük beğeni topladı. Görüntüler arasında en dikkat çeken ise Erciyes Dağının zirvesinde dalgalandırılan Türk Bayrağının görüntüsü oldu. Karla kaplı dağın zirvesinde dalgalanan al bayrak eşsiz görüntüler ortaya çıkarttı. Genç drone pilotları aynı zamanda çektikleri videolar ile Türkiye'nin doğal güzelliklerini tanıtmayı hedefliyor.