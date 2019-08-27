Genç Emirhan'ın organları 4 hastaya umut olacak
44 dakika önce
Trabzonda silahla yaralanan ve beyin ölümü gerçekleşen Emirhan Yıldız'ın bağışlanan organları, 4 hastaya umut olacak.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 08:04 Kaynak: AA
Trabzonda silahla yaralanan ve beyin ölümü gerçekleşen Emirhan Yıldız'ın bağışlanan organları, 4 hastaya umut olacak.
Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören 21 yaşındaki Yıldız'ın bir süre önce beyin ölümü gerçekleşti.
Organ Nakli İl Koordinatörlüğünün görüşmesi sonucu Yıldız'ın ailesi organlarını bağışlama kararı aldı.
Yıldız'ın kalp, karaciğer ve böbrekleri uzman ekip tarafından alınarak, nakledilmek üzere bağış bekleyen hastalara gönderildi.
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