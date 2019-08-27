Son Dakika Haberleri: Genç Emirhan'ın organları 4 hastaya umut olacak
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Genç Emirhan'ın organları 4 hastaya umut olacak

44 dakika önce

Trabzonda silahla yaralanan ve beyin ölümü gerçekleşen Emirhan Yıldız'ın bağışlanan organları, 4 hastaya umut olacak.

Genç Emirhan'ın organları 4 hastaya umut olacak, System.String[]

Trabzonda silahla yaralanan ve beyin ölümü gerçekleşen Emirhan Yıldız'ın bağışlanan organları, 4 hastaya umut olacak.

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören 21 yaşındaki Yıldız'ın bir süre önce beyin ölümü gerçekleşti.

Organ Nakli İl Koordinatörlüğünün görüşmesi sonucu Yıldız'ın ailesi organlarını bağışlama kararı aldı.

Yıldız'ın kalp, karaciğer ve böbrekleri uzman ekip tarafından alınarak, nakledilmek üzere bağış bekleyen hastalara gönderildi.

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Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 08:04 Kaynak: AA
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