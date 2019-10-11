Son Dakika Haberleri: Genç Ensar gönüllülerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Genç Ensar gönüllülerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Genç Ensar gönüllülerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

Ensar Vakfı Genç Ensar gönüllüleri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek için vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

Genç Ensar gönüllülerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Ensar Vakfı Genç Ensar gönüllüleri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek için vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Genç Ensar gönüllüleri, Fatih'te vatandaşlara, ev ve iş yerlerine asmaları için Türk bayrağı hediye etti.

Genç Ensar gönülleri adına konuşan Enes Kaşkaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı gençler olarak desteklediklerini belirtti.

Kalplerinin ve dualarının Mehmetçikle olduğunu ifade eden Kaşkaş, şöyle konuştu:

"Mehmetçiklerimiz terörle, teröristle mücadele ediyor. İnşallah Suriye'de terör koridorunu yok edip barış koridorunu inşa edecekler. Suriye sınırımızı teröristten temizleyip barış koridoru açacak, bölgeye barış ve huzuru getirecekler. Mehmetçiklerimize destek olmak için vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıyoruz."

Kaşkaş, sivil toplum kuruluşları olarak terör örgütlerine karşı verilen mücadeleyi sonuna kadar desteklediklerini dile getirdi.

Barış Pınarı Harekatı, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:56 Kaynak: AA
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