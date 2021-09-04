Genç Erkek Buz Hokeyi Milli Takımı, Erzurum'da kamp yapacak

Genç Erkek Buz Hokeyi Milli Takımı, Erzurum'da kamp yapacak.

Genç Erkek Buz Hokeyi Milli Takımı, Erzurum'da kamp yapacak. Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 20 Yaş Altı Erkekler Milli Takım kampı, Palandöken'de 13-20 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kampa katılacak sporcular, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında PCR testlerini yaptırarak kamp programına katılabilecek. Dmitriy Dudik, Abdulkerim Çintimar, Alper Solak, Barış Coşkun ve Eray Atalı'nın antrenörlüğünde düzenlenecek kampta 43 sporcu yer alacak.

Son Dakika

Galatasaray, Gedson Fernandes için yeniden atağa kalktı! Benfica'ya 10 milyon euro teklif edilecek

Evli şirket müdürü, garajda hapsettiği genç kızın ellerini kelepçeleyerek defalarca tecavüz etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorusuna cılız sesle cevap veren salondakilere sitem

Evden kaçan ve geceyi bir camide uyuyarak geçiren 12 ve 14 yaşındaki teyze ile yeğen Beşiktaş'ta bulundu

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz: MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter beni tehdit etti

Göbeği gözden kaçmadı! Kırmızı halıda sevgilisini öpücüklere boğan Adriana Lima'yla ilgili hamile iddiası geldi

Eski bakanlar ihbar etti! Sağlık Bakanlığı'ndaki rüşvet iddiaları için soruşturma açıldı

Arkadaşının telefonunda 8 yaşındaki kızının taciz videosunu gördü! Öfkeli baba kaçan arkadaşını yakalayıp öldürdü