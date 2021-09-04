Genç Erkek Buz Hokeyi Milli Takımı, Erzurum'da kamp yapacak.
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 20 Yaş Altı Erkekler Milli Takım kampı, Palandöken'de 13-20 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Kampa katılacak sporcular, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında PCR testlerini yaptırarak kamp programına katılabilecek.
Dmitriy Dudik, Abdulkerim Çintimar, Alper Solak, Barış Coşkun ve Eray Atalı'nın antrenörlüğünde düzenlenecek kampta 43 sporcu yer alacak.
Kaynak: AA
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