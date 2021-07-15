Genç erkek milli judocular, Avrupa Kupası için Çekya'ya gitti.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çekya'nın başkenti Prag'da 17-18 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Kupası'nda, Türkiye'den 8 erkek genç milli judocu madalya mücadelesi verecek.
Genç milliler, organizasyon için bugün Prag'a hava yoluyla gitti. Avrupa Kupası'na 33 ülkeden 263 erkek, 130 kadın judoka katılacak.
Genç erkek milli takımda şu isimler madalya için ter dökecek:
"60 kiloda Uluer Göç, 66 kiloda Furkan Cinci, Muhammet Ali Demirel, 73 kiloda Umalt Demirel, 81 kiloda Berke Çırpan, 90 kiloda Cem Ata Demirtaş, 100 kiloda Fatih Enes Acet ve +100 kiloda İbrahim Halil Özmen."
Kaynak: AA
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