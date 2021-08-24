Genç erkek milli judocuların Azerbaycan ile ortak hazırlık çalışmaları, Samsun'da sürüyor

Genç erkek milli judocuların Azerbaycan ile ortak Avrupa Şampiyonası hazırlık çalışmaları Samsun'da devam ediyor.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lüksemburg'da 9-12 Eylül tarihlerinde yapılacak şampiyona için genç judocular Azerbaycan ile ortak çalışma gerçekleştiriyor.

Şampiyonaya 43 ülkeden 146'sı kadın, 219'u erkek judokanın kayıt yaptırdığı belirtildi.

Milli takım kampına Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ve Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Biltekin ziyarette bulunarak, genç judoculara başarı dileklerini iletti ve baklava ikramında bulundu.