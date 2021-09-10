Genç Erkek ve Genç Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası sona erdi

Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Genç Erkek ve Genç Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası, Elazığ'da sona erdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Türk boksuna büyük emek veren Ahmet Uygur adına gerçekleştirilen organizasyonda erkeklerde 13, kadınlarda 12 sıklette madalya dağıtıldı.

Erkekler 48 kiloda Özkan Özbay, 51 kiloda Mehmethan Çınar, 54 kiloda Tolga Kaya, 57 kiloda Gökay Yılmaz, 60 kiloda Umut Boran Memiş, 63,5 kiloda Melih Yıldırım Ballıoğlu, 67 kiloda Bilge Kağan Kanlı, 71 kiloda Alperen Terzi, 75 kiloda Tunahan Tüysüz, 80 kiloda Bedirhan Kalkan, 86 kiloda Atalay Şenova, 92 kiloda Göktürk Ersungur ve +92 kiloda Mehmet Gökhan Kara sıkletlerinde birinci oldu.

Kadınlar 48 kiloda Nurselen Yalgettekin, 50 kiloda Nilay Yaren Çam, 52 kiloda Gamze Soğuksu, 54 kiloda Kevser Tütüncü, 57 kiloda Sıla Sürmeneli, 60 kiloda Berfin Polat, 63 kiloda Ece Asude Ediz, 66 kiloda Ayşe Doğan, 70 kiloda İlayda Sıla Yurttutan, 75 kiloda Sudenaz Kazan, 81 kiloda Senanur Kocaoğlu ve +81 kiloda Elif Meryem Usta ise kadınlar kategorisinde birincilik elde etti.