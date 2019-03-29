Son Dakika Haberleri: Genç Erkekler Buz Hokeyi Milli Takımı, Bulgaristan'a Mağlup Oldu

Genç Erkekler Buz Hokeyi Milli Takımı, Bulgaristan'a Mağlup Oldu

22 dakika önce

Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) tarafından Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen U18 Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda, Türkiye Genç Erkekler Buz Hokeyi Milli Takımı, 3'üncü Klasman A Grubu dördüncü gün mücadelesinde Bulgaristan ile karşı karşıya geldi.

Genç Erkekler Buz Hokeyi Milli Takımı, Bulgaristan'a Mağlup Oldu, System.String[]
Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) tarafından Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen U18 Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda, Türkiye Genç Erkekler Buz Hokeyi Milli Takımı, 3'üncü Klasman A Grubu dördüncü gün mücadelesinde Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. Milliler, Bulgaristan'a 4-2 mağlup oldu. İlk devresi Bulgaristan'ın 1-0 üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşmanın ikinci devresinde milliler Timur Türüt'ün golü ile skoru eşitledi. Üçüncü devrede Agah Aksu'nun golü ile öne geçen milli takım, skoru koruyamadı ve mücadeleden 4-2 mağlup ayrıldı. Türkiye Genç Erkekler Buz Hokeyi Milli Takımı, U18 Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası son maçında, 31 Mart Pazar günü TSİ 13: 00'te İsrail ile mücadele edecek. 

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:58 Kaynak: DHA

Bulgaristan, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İngiliz Parlamentosu Brexıt Anlaşmasını Üçüncü Kez Reddetti Darüşşafaka Tekfen, Bayern Münih'i 92-87 Mağlup Etti Hatay'da Askeri Araç Devrildi: 5 Asker Yaralı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bayburtlu Yusuf'a Yapılanla İlgili Konuştu: Ahlak Dersi Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 00:20:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Genç Erkekler Buz Hokeyi Milli Takımı, Bulgaristan'a Mağlup Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]