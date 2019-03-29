Genç Erkekler Buz Hokeyi Milli Takımı, Bulgaristan'a Mağlup Oldu
22 dakika önce
Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) tarafından Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen U18 Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda, Türkiye Genç Erkekler Buz Hokeyi Milli Takımı, 3'üncü Klasman A Grubu dördüncü gün mücadelesinde Bulgaristan ile karşı karşıya geldi.
Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) tarafından Bulgaristan
'ın başkenti Sofya
'da düzenlenen U18 Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası
'nda, Türkiye Genç
Erkekler Buz Hokeyi Milli Takımı, 3'üncü Klasman A Grubu dördüncü gün mücadelesinde Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. Milliler, Bulgaristan'a 4-2 mağlup oldu. İlk devresi Bulgaristan'ın 1-0 üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşmanın ikinci devresinde milliler Timur Türüt'ün golü ile skoru eşitledi. Üçüncü devrede Agah Aksu
'nun golü ile öne geçen milli takım, skoru koruyamadı ve mücadeleden 4-2 mağlup ayrıldı. Türkiye Genç Erkekler Buz Hokeyi Milli Takımı, U18 Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası son maçında, 31 Mart Pazar günü TSİ 13: 00'te İsrail
ile mücadele edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:58 Kaynak: DHA
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