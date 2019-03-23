Son Dakika Haberleri: Genç Erkekler Buz Hokeyi Milli Takımı Sofya'ya Hareket Etti

Genç Erkekler Buz Hokeyi Milli Takımı Sofya'ya Hareket Etti

31 dakika önce

Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) tarafından düzenlenen U18 Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 3'üncü Klasman A Grubu müsabakaları 25-31 Mart 2019 tarihleri arasında Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da oynanacak.

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Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) tarafından düzenlenen U18 Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 3'üncü Klasman A Grubu müsabakaları 25-31 Mart 2019 tarihleri arasında Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da oynanacak. Şampiyonada İzlanda, Meksika, Bulgaristan, İsrail ve Yeni Zelanda ile mücadele edecek olan Türkiye, turnuva için Sofya şehrine hareket etti. 

HALİT ALBAYRAK: GENÇLERİMİZE GÜVENİMİZ TAM

İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ifade eden Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, "Geleceğimizin A Milli Takımı işte burada. Oyuncularımız iyi bir hazırlık döneminden geçtiler, teknik ekibimiz gerekli çalışmaları yaptı. Geçtiğimiz yıl madalya kazanmaya çok yakındık ancak başaramadık. Bu yıl gençlerimize güvenimiz tam. İnşallah altın madalya ile bu klasmanı geçeceğiz. Gençlerimize başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. 

Genç Erkekler Buz Hokeyi takımının maç programı ise şöyle:

25 Mart 2019, 13: 00  Türkiye - Meksika

26 Mart 2019, 16: 30  Türkiye - Yeni Zelanda

28 Mart 2019, 16: 30  Türkiye - İzlanda

29 Mart 2019, 20: 00  Türkiye - Bulgaristan

31 Mart 2019, 16: 30  Türkiye - İsrail

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 05:57 Kaynak: DHA

Bulgaristan, Sofya, Spor
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