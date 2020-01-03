Genç erkekler futbolda Spor Lisesi şampiyon - Son Dakika
Son Dakika Spor Genç erkekler futbolda Spor Lisesi şampiyon - Son Dakika Spor

Genç erkekler futbolda Spor Lisesi şampiyon

6 saat önce

Okul Sporları Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği müsabakalarında final maçında Akhisar Kayhan Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini 5-0 yenen Manisa Spor Lisesi şampiyon olarak Manisa'yı Denizli'de yapılacak Grup Müsabakalarında temsil etme hakkını elde etti.

Genç erkekler futbolda Spor Lisesi şampiyon, System.String[]

Okul Sporları Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği müsabakalarında final maçında Akhisar Kayhan Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini 5-0 yenen Manisa Spor Lisesi şampiyon olarak Manisa'yı Denizli'de yapılacak Grup Müsabakalarında temsil etme hakkını elde etti.


Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Okul Sporları Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği müsabakaları, 8 Eylül Futbol Sahasında Manisa Spor Lisesi ile Akhisar Kayhan Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında oynan final maçıyla sona erdi. Maçı 5-0 kazanan Manisa Spor Lisesi, il şampiyonu olarak Manisa'yı Denizli'de yapılacak Grup Müsabakalarında temsil etme hakkını elde etti.


Manisa'da 14 okuldan 150 sporcunun katıldığı Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği müsabakaları sonucunda şampiyonluğa Manisa Spor Lisesi ulaşırken, Akhisar Kayhan Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü, Gördes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dördüncü oldu.


Müsabakalarda dereceye giren okullara kupa ve madalyaları, Manisa Spor Lisesi Müdürü Yılmaz Sertdemir ve Okul Sporları tertip komitesi tarafından takdim edildi. Müsabakalarda birinci olan Manisa Spor Lisesi, Manisa'yı Denizli'de yapılacak Grup Müsabakalarında temsil etme hakkını elde etti. - MANİSA

Denizli, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 09:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Hava Harp Okulu davasında 70 sanığa müebbet hapis cezası verildi
Beşiktaş, Enner Valencia ile anlaşmaya vardı Ever Banega Al Ahli ile anlaştı Dzemaili'nin eski eşi Erjona Sulejmani'nin paylaştığı fotoğraf sosyal medyada gündem oldu

Son Dakika Haberleri
16:13 Beşiktaş ikinci devre hazırlıkları için Antalya'da - Son Dakika Spor
16:08 James Nunnally yeniden Fenerbahçe Beko'da - Son Dakika Spor
16:07 Fenerbahçe Opet'in yeni transferi Jordan Thompson sağlık kontrolünden geçti! - Son Dakika Spor
16:03 Başkan Oktay; "Spor Marmaris'in tamamına yayılacak" - Son Dakika Spor
15:58 Denizlispor'a genç savunmacı - Son Dakika Spor
15:43 Fenerbahçe James Nunnally ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı - Son Dakika Spor
14:31 Dzemaili'nin eski eşi Erjona Sulejmani'nin paylaştığı fotoğraf sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2020 16:15:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Genç erkekler futbolda Spor Lisesi şampiyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]