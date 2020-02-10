Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası - Son Dakika
Son Dakika Spor Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası - Son Dakika Spor

Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası

7 saat önce

Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası, Ordu'da başladı.

Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası, System.String[]

Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası, Ordu'da başladı.

Altınordu ilçesindeki Recep Kara Spor Salonunda başlayan şampiyonaya 54 ilden 375 sporcu katılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyona öncesi sporcu kafilelerinin zorlu hava koşulları altında kentte ulaştığını söyledi.

Olumsuz hava şartlarına rağmen tüm kafilelerin şampiyonaya katıldığını belirten Genç, sporcuların tartılarının yapılması ve kuraların çekilmesinin ardından şampiyonanın start aldığını kaydetti.

Genç, çok büyük bir organizasyona daha ev sahipliği yaptıklarını ifade ederek, "İnşallah bu gençlerimiz ileride ülkemizi olimpiyatlarda temsil edecekler. Bu şampiyona bu açıdan son derece önemli." dedi.

Böylesine önemli bir şampiyonayı Ordu'ya verdiği için Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'e teşekkür eden Genç, desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Bakanlık yöneticilerine de teşekkürlerini sundu.

Genç, şampiyonanın pazar günü sona ereceğini sözlerine ekledi.

Türkiye, Genç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 08:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Müge Boz'dan tacizle suçlanan eşine destek: Her durumda yanındayım
KKTC'nin yerli ve milli otomobili Günsel B9, 20 Şubat'ta tanıtılacak ABD'den şehit haberleri sonrası Türkiye'ye başsağlığı mesajı: Türkiye'nin yanındayız Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında İdlib toplantısı yapıldı

Son Dakika Haberleri
00:31 Defne Samyeli'nin Cem Yılmaz ile birlikte olan fotoğraflarını kaldırmaması dikkat çekti
00:09 Mucize Doktor'un 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Nazlı'nın aşk itirafı Ali Vefa'yı heyecanlandırıyor
23:48 Genç şarkıcı Serel Yeleli, klip çekimini koronavirüs salgını sebebiyle iptal etti
23:11 Tamer Karadağlı ile yakalanan Iraz Yıldız, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla dikkat çekiyor
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 03:53:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]