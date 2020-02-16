Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası sona erdi - Son Dakika Spor

Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası sona erdi

6 saat önce

Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası sona erdi.

Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası sona erdi, System.String[]

Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası sona erdi.

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Recep Kara Spor Salonu'nda yapılan ve 54 ilden 375 sporcunun katıldığı şampiyona, final müsabakalarıyla tamamlandı.

Şampiyonada dereceye giren sporcular şunlar:

49 kilo: 1- Tolga Kaya, 2- Abdullah Karpuz, 3- Sezgin Acar ve Nurullah Oyan

52 kilo: 1- Şehzade Saymaz, 2- Enes Aydın, 3- Ramazan Demir ve Kadir Öztürkmen

56 kilo: 1- Muhammet Saçlı, 2- Gökay Yılmaz, 3- Ege Kanuk ve Oğuzhan Özdemir

60 kilo: 1- Kerem Özmen, 2- Uğur Durmuş, 3- Sebahattin İçyar ve Hikmet Topal

64 kilo: 1- Mehmet Aydemir, 2- Bedirhan Kalkan, 3- Baran Samet Fukul ve Baran Onaylı

69 kilo: 1- Alperen Terzi, 2- Cem Kaya, 3- Ersin Küçük ve Muhammet Deniz

75 kilo: 1- Vedat Koçar, 2- Hazar Çolak, 3- Uğur Mert ve Faruk Gürkan Dalgıs

81 kilo: 1- Muhammet Miraç Demirci, 2- Emrah Yaşar, 3- Hamza Azımsoy ve Cengizhan Set

91 kilo: 1- Emir Büyükdağ, 2- Kazım Akduman, 3- Musa Esen ve Yavuz Karbidan

+91 kilo: 1- Ahmet Şenol, 2- Mehmet Gökhan Kara, 3- Sacit Topuz ve Burak Çelik

Türkiye, Genç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 03:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Aleyna Tilki'nin yeni klibiyle ilgili sözleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı: Kliplerimdeki ayılar birçok ünlüden daha ünlü
Fenerbahçe Beko, Solgar Vitamin Türkiye Kupası'nın sahibi oldu Survivor 2020 yarışmacıları Perviz ve Yasin ilk bölümde kavga etti TUBİTAK Genç Girişimci Programı kapsamında, genç girişimcilere 200 bin TL hibe edilecek

Son Dakika Haberleri
21:41 Serdar Ortaç yeni aşkını itiraf etti!
21:36 Survivor 2020 yarışmacıları Perviz ve Yasin ilk bölümde kavga etti
20:25 Yılmaz Erdoğan, yeni şiir kitabında eski eşi Belçim Bilgin için yazdığı şiiri yayınladı
19:18 Ünlü şarkıcı Sıla 2 aylık hamile olduğu iddialarını yalanladı
17:44 Uğradığı saldırının ardından yoğun bakıma alınan sosyal medya fenomeni Ares Özdemir'in beyin ölümü gerçekleşti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 22:30:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]