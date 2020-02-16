Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası sona erdi.

+91 kilo: 1- Ahmet Şenol , 2- Mehmet Gökhan Kara, 3- Sacit Topuz ve Burak Çelik

91 kilo: 1- Emir Büyükdağ, 2- Kazım Akduman, 3- Musa Esen ve Yavuz Karbidan

81 kilo: 1- Muhammet Miraç Demirci, 2- Emrah Yaşar, 3- Hamza Azımsoy ve Cengizhan Set

75 kilo: 1- Vedat Koçar, 2- Hazar Çolak, 3- Uğur Mert ve Faruk Gürkan Dalgıs

69 kilo: 1- Alperen Terzi, 2- Cem Kaya , 3- Ersin Küçük ve Muhammet Deniz

64 kilo: 1- Mehmet Aydemir , 2- Bedirhan Kalkan, 3- Baran Samet Fukul ve Baran Onaylı

60 kilo: 1- Kerem Özmen, 2- Uğur Durmuş , 3- Sebahattin İçyar ve Hikmet Topal

56 kilo: 1- Muhammet Saçlı, 2- Gökay Yılmaz, 3- Ege Kanuk ve Oğuzhan Özdemir

52 kilo: 1- Şehzade Saymaz, 2- Enes Aydın , 3- Ramazan Demir ve Kadir Öztürkmen

49 kilo: 1- Tolga Kaya , 2- Abdullah Karpuz, 3- Sezgin Acar ve Nurullah Oyan

Ordu 'nun Altınordu ilçesindeki Recep Kara Spor Salonu'nda yapılan ve 54 ilden 375 sporcunun katıldığı şampiyona, final müsabakalarıyla tamamlandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Aleyna Tilki'nin yeni klibiyle ilgili sözleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı: Kliplerimdeki ayılar birçok ünlüden daha ünlü