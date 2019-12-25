Genç erkekler voleybol sona erdi

Genç Erkekler Voleybol müsabakaları sonunda şampiyon Akçakoca Anadolu Lisesi oldu.



Okul Sporları federasyonu ile Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği genç erkekler voleybol kategorisi müsabakaları sona erdi. Müsabakalar 18 Temmuz Spor salonunda gerçekleştirildi. Genç Erkekler Voleybol müsabakaları sonunda Akçakoca Anadolu Lisesi birinci, Akçakoca Barbaros Anadolu Lisesi ikinci, Turgut Özal Anadolu Lisesi üçüncü ve Cumhuriyet Anadolu Lisesi dördüncü oldu.



Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Akçakoca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Aydın takdim etti. - DÜZCE