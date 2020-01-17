Son Dakika › Spor › Genç Erkekler Voleybol Turnuvasında şampiyon belli oldu - Son Dakika Spor
Genç Erkekler Voleybol Turnuvasında şampiyon belli oldu
6 saat önce
Kilis'te Liseler arası Genç Erkekler Voleybol Turnuvası Nedim Ökmen Anadolu Lisesi oldu.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:02 Kaynak: İHA
Kilis'te Liseler arası Genç Erkekler Voleybol Turnuvası Nedim Ökmen Anadolu Lisesi oldu.
Kilis Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen Liseler arası Genç Erkekler Voleybol Turnuvası Final maçında galip gelen Nedim Ökmen Anadolu Lisesi birinci oldu. 2'inciliği ise Öncüpınar Hürriyet İmam Hatip Anadolu Lisesi oldu. Final maçında Nedim Ökmen Anadolu Lisesi sporcuları, Öncüpınar Hürriyet İmam Hatip Anadolu Lisesini yenerek şampiyon olması nedeniyle büyük sevinç yaşadılar. - KİLİS
Son Dakika Evlenmek istediği baldızını öldüren adam, "Cinayeti bayrak için işledim" dedi Şehit Babası hurdalardan mini kamyonet yaptı Son dakika: Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektupla ilgili ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin sorusunu beğendi: Aferin, bana unuttuğumu hatırlattın