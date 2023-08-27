Genç Fenerbahçeliler lideri Cem Gölbaşı\'na silahlı saldırı düzenlendi

Genç Fenerbahçeliler lideri Cem Gölbaşı'na İstanbul Bağcılar'da bir sitenin girişinde uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

UZUN NAMLULU SİLAHLARLA SALDIRDILAR

Fotospor'da yer alan habere göre, iki araca uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırının hedefinde ise Fenerbahçe'nin GFB tribün grubu lideri Cem Gölbaşı olduğu öne sürüldü.

GEÇEN SENE DE SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Cem Gölbaşı'nın saldırıyı hafif şekilde atlattığı ancak yanında bulunan iki kişinin ağır yaralandığı ifade edildi. Gölbaşı, geçen sene eylül ayında İstanbul Sarıyer'de saldırıya uğramıştı.