Genç Fenerbahçeliler lideri Cem Gölbaşı'na silahlı saldırı düzenlendi - Son Dakika

Genç Fenerbahçeliler lideri Cem Gölbaşı'na silahlı saldırı düzenlendi

Genç Fenerbahçeliler lideri Cem Gölbaşı\'na silahlı saldırı düzenlendi
Son Güncelleme: 27.08.2023 23:59

Fenerbahçe'nin tribün gruplarından Genç Fenerbahçeliler'in lideri Cem Gölbaşı, İstanbul Bağcılar'da bir sitenin girişinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Gölbaşı hafif yaralanırken, yanında bulunan iki kişi ağır yaralandı. Saldırıyı uzun namlulu silahlarla gerçekleştirenlerin kim olduğu henüz bilinmiyor.

Genç Fenerbahçeliler lideri Cem Gölbaşı'na İstanbul Bağcılar'da bir sitenin girişinde uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

UZUN NAMLULU SİLAHLARLA SALDIRDILAR

Fotospor'da yer alan habere göre, iki araca uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırının hedefinde ise Fenerbahçe'nin GFB tribün grubu lideri Cem Gölbaşı olduğu öne sürüldü.

GEÇEN SENE DE SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Cem Gölbaşı'nın saldırıyı hafif şekilde atlattığı ancak yanında bulunan iki kişinin ağır yaralandığı ifade edildi. Gölbaşı, geçen sene eylül ayında İstanbul Sarıyer'de saldırıya uğramıştı.

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Son Dakika Hukuk Genç Fenerbahçeliler lideri Cem Gölbaşı'na silahlı saldırı düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Genç Fenerbahçeliler lideri Cem Gölbaşı'na silahlı saldırı düzenlendi - Son Dakika
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