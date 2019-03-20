Son Dakika Haberleri: Genç Fidanlar, Asırlık Çınarlarla Ağaç Dikti

Genç Fidanlar, Asırlık Çınarlarla Ağaç Dikti

1 saat önce

Edirne'de, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında minikler ve yaşlılar 'Genç Fidanlarla Asırlık Çınarlar Fidan Dikimi' programında buluştu.

Genç Fidanlar, Asırlık Çınarlarla Ağaç Dikti, System.String[]
Edirne'de, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında minikler ve yaşlılar 'Genç Fidanlarla Asırlık Çınarlar Fidan Dikimi' programında buluştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Edirne İl Müdürlüğüne bağlı Süleybe Şefik Öztürk Huzurevi bünyesinde hizmet almakta olan yaşlılar, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında Uzunköprü'den ilkokullardan gelen minik öğrencilerle bir araya geldi. Programda minik öğrenciler, yaşlılarla birlikte huzurevi bahçesine fidanlar dikti. Huzur evi sakinleri, minik öğrenciler ile bir araya gelmekten mutlu olduklarını dile getirerek, "Torunlarımız ile buluşmuş gibi olduk" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Edirne İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Yaşlılar Haftası kapsamında huzurevinde hizmet almakta olan yaşlılarımızı unutmayan, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederiz" denildi. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:19 Kaynak: İHA

Uzunköprü, Edirne, Genç, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç Boksörün Feci Sonu! Çırpına Çırpına Can Verdi Evliliği Boyunca Eşinin Zoruyla İlkel Yaşam Sürdüren Kadın Boşanma Davası Açtı Metrobüs ve Otobüsler, Genç Kadının Sığınma Yeri Oldu OSB`lerde 800 Bin Yeni İstihdam Hedefleniyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 12:48:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Genç Fidanlar, Asırlık Çınarlarla Ağaç Dikti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]