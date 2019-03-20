Genç Fidanlar, Asırlık Çınarlarla Ağaç Dikti
1 saat önce
Edirne'de, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında minikler ve yaşlılar 'Genç Fidanlarla Asırlık Çınarlar Fidan Dikimi' programında buluştu.
Edirne
'de, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında minikler ve yaşlılar 'Genç
Fidanlarla Asırlık Çınarlar Fidan Dikimi' programında buluştu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Edirne İl Müdürlüğüne bağlı Süleybe Şefik Öztürk Huzurevi bünyesinde hizmet almakta olan yaşlılar, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında Uzunköprü
'den ilkokullardan gelen minik öğrencilerle bir araya geldi. Programda minik öğrenciler, yaşlılarla birlikte huzurevi bahçesine fidanlar dikti. Huzur evi sakinleri, minik öğrenciler ile bir araya gelmekten mutlu olduklarını dile getirerek, "Torunlarımız ile buluşmuş gibi olduk" dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Edirne İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Yaşlılar Haftası kapsamında huzurevinde hizmet almakta olan yaşlılarımızı unutmayan, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederiz" denildi. - EDİRNE
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:19 Kaynak: İHA
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