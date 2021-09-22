Genç fidanlar çiçek ekti - Son Dakika

Kent Merkezi'nde bulunan Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerinde öğretim gören minik öğrenciler, Fatih Parkı'nda bulunan kaya bahçesine çiçek dikti.

Avrupa ve dünya genelinde 2002 yılından bu yana kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında etkinlikleri devam ediyor. Bu yıl 51 ülkeden 2 bin 883 şehrin katıldığı hafta boyunca Manisa'da çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bu kapsamda 'Çiçeklen Manisa' sloganıyla çiçeklendirme çalışması yapıldı. Fatih Parkı'nda bulunan kaya bahçesinde gerçekleştirilen çalışmada Büyükşehir Belediyesi'nin Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerinde öğretim gören minik öğrencileri çiçek dikimi gerçekleştirdi. Minik öğrencilere Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan, Şube Müdürleri, Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri Sorumluları ve veliler eşlik etti. Çiçekleri kendi elleriyle toprakla buluşturan minik öğrenciler, etkinliğin sonunda Daire Başkanı, Şube Müdürleri, Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri Sorumluları ve velileriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.