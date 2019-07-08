Son Dakika Haberleri: Genç fizyoterapist kadın evinde ölü bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Genç fizyoterapist kadın evinde ölü bulundu

1 saat önce

Antalya'da 37 yaşındaki fizyoterapist kadın evinde ölü bulundu.

Genç fizyoterapist kadın evinde ölü bulundu, System.String[]
Antalya'da 37 yaşındaki fizyoterapist kadın evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi Cem Karaca Caddesi üzerindeki bir sitenin giriş katında meydana geldi. Bir sağlık kurumunda fizyoterapist olarak çalışan Funda Alacaoğlu'dan haber alamayan yakınları balkon kapısından eve girdi. Yatak odasında Alacaoğlu'nun hareketsiz durduğunu gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Alacaoğlu'nun kalp rahatsızlığı olduğu ve evde tek başına yaşadığı öğrenildi. Funda Alacaoğlu'nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:17 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Freni patladığı için iki araca çarpan zift tankerinin devrilmesi nedeniyle yaralılar kepçeyle kurtarıldı Mersin'de, sahte içki 1 can daha aldı! 15 günde ölen kişi sayısı 8 oldu Sakarya'da 70 kişi dernekte yedikleri yemekten zehirlendi Hamile kadının aracına saldıran trafik magandalarının kimliği ortaya çıktı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 13:55:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Genç fizyoterapist kadın evinde ölü bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]