Genç fizyoterapist kadın evinde ölü bulundu
1 saat önce
Antalya'da 37 yaşındaki fizyoterapist kadın evinde ölü bulundu.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:17 Kaynak: İHA
'da 37 yaşındaki fizyoterapist kadın evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Kepez
ilçesi Çankaya
Mahallesi Cem Karaca
Caddesi üzerindeki bir sitenin giriş katında meydana geldi. Bir sağlık kurumunda fizyoterapist olarak çalışan Funda Alacaoğlu'dan haber alamayan yakınları balkon kapısından eve girdi. Yatak odasında Alacaoğlu'nun hareketsiz durduğunu gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Alacaoğlu'nun kalp rahatsızlığı olduğu ve evde tek başına yaşadığı öğrenildi. Funda Alacaoğlu'nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı. - ANTALYA
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