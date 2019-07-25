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Genç futbolcu evinde ölü bulundu

23 dakika önce

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşayan genç futbolcu evinde ölü bulundu.

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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşayan genç futbolcu evinde ölü bulundu.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşayan ve bir dönem Akçaabat Sebatspor forması giyinen Hakan Sandıkçı (22) bu sabah saatlerinde evinde ölü bulundu. Harita teknikeri olarak çalışan genç, annesi tarafından yatağında ölü olarak bulunurken, Sandıkçı'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından Sandıkçı'nın toprağa verileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON
Akçaabat, Trabzon, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:32 Kaynak: İHA
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