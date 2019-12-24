Genç futbolcu Hasan Dinçer vefat etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Genç futbolcu Hasan Dinçer vefat etti - Son Dakika Spor

Genç futbolcu Hasan Dinçer vefat etti

6 saat önce

Kayserili genç futbolcu Hasan Dinçer kanser hastalığını yenemeyerek vefat etti.

Genç futbolcu Hasan Dinçer vefat etti, System.String[]

Kayserili genç futbolcu Hasan Dinçer kanser hastalığını yenemeyerek vefat etti.


Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Kayseri Şekerspor Kulübünde forma giyen Hasan Dinçer yakalandığı kansere yenik düştü.


2000 doğumlu olan ve yeni sezonda oynamak için sabırsızlanan orta saha futbolcusu, futbola ve hayata erken veda etti. 1,5 yıldır tedavi gören Hasan Dinçer, ilik kanseri hastalığından kurtulamadı ve hayatını kaybetti.


Genç futbolcu Hasan Dinçer'in cenazesi bugün Hunat Cami'nde kılınacak olan öğle namazının ardından toprağa verilecek. - KAYSERİ

Hasan Dinçer, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:59 Kaynak: İHA
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