Genç futbolcu kansere yenik düştü
57 dakika önce
Kayseri'de yakalandığı doku kanseri sonucu hayatını kaybeden 22 yaşındaki amatör futbolcu Medet Avşar son yolculuğuna uğurlandı.
Kayseri Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 02:50 Kaynak: İHA
'de yakalandığı doku kanseri sonucu hayatını kaybeden 22 yaşındaki amatör futbolcu Medet Avşar son yolculuğuna uğurlandı. Avşar'ın tabutunun üzerine takımda giydiği forması koyuldu.
Kayseri 2. Amatör Küme takımlarından Gazi Osman Paşaspor'da forma giyen 22 yaşındaki Medet Avşar, bir süredir doku kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Avşar'ın ölüm haberi, amatör camiasını yasa boğdu. Genç futbolcunun cenazesi, öğle namazına müteakip Cami Kebir
'de kılınan cenaze namazının ardından İldem Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze namazına, merhumun yakınları, takım arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ
Gaziyi darbeden kafe sahibinin amcası konuştu: Bana da saldırdılar Falcao, Monaco'nun sözleşme uzatma teklifini reddetti Liverpool-Chelsea mücadelesinde bir kişinin daha sahaya atladığı ortaya çıktı! Galatasaray'ın yeni transferi Nzonzi İstanbul'a geldi