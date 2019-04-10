Genç Futbolcu Kazada Ağır Yaralandı
51 dakika önce
Bursa-Ankara yolunda meydana gelen kazada şarampole uçan otomobilde sürücü ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:39 Kaynak: İHA
Bursa- Ankara
yolunda meydana gelen kazada şarampole uçan otomobilde sürücü ağır yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, Bursa-Ankara yolu Ümitalan
mevkiiinde meydana geldi. İnegöl
'de Süper Amatör Lig'de oynayan Özkan Şimşek'in kullandığı otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkararak şarampole uçtu. Kazada ağır yaralanan Şimşek, olay yerine gelen sağlık ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Bursa Şevket Yılmaz
İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek ameliyata alındı. Genç
oyuncunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi - BURSA
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