Genç futbolcu Medet vefat etti
38 dakika önce
Kayserili genç futbolcu Medet Avşar, kanser hastalığını yenemeyerek vefat etti.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:43 Kaynak: İHA
Kayserili genç futbolcu Medet Avşar, kanser hastalığını yenemeyerek vefat etti.
Kayseri 2.Amatör Küme takımlarından Gazi Osman Paşaspor takımında forma giyen Medet Avşar hayatını kaybetti. 1997 doğumlu olan ve yeni sezon için Boğazlıyan
Şekerspor ile anlaşmaya varan orta saha futbolcusu, futbola ve hayata erken veda etti. 2 aydır Erciyes Üniversitesi
'nde tedavi gören Medet Avşar, doku kanseri hastalığından kurtulamadı ve hayatını kaybetti. - KAYSERİ
Gaziyi darbeden kafe sahibinin amcası konuştu: Bana da saldırdılar Falcao, Monaco'nun sözleşme uzatma teklifini reddetti Liverpool-Chelsea mücadelesinde bir kişinin daha sahaya atladığı ortaya çıktı! Galatasaray'ın yeni transferi Nzonzi İstanbul'a geldi