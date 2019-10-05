Genç futbolcu ölümden döndü

U16 A Ligi 14. Grup 4. haftasında oynanan Tuzla Gençlergücü-Çakma Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor maçında futbolcu Ömer Uzunçakmak ölümden döndü.



Tuzla Gençlergücü - Çakmakspor maçında bir pozisyonda Ömer Uzunçakmak rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Hakem Samet Kömürçü'nün devam ettirdiği pozisyonda yerden kalkamayan ve baygınlık geçirdiği anlaşılan Uzunçakmak'a oyun durmamasına rağmen sağlık ekipleri müdahale etti. Yaşanan bu talihsiz olayın ardından futbolcular, teknik heyetler ve taraftarlar hakem Kömürçü'ye büyük tepki gösterdi.



Genç oyuncu hemen hastaneye kaldırılırken, ailesinin hakem Kömürçü hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.



Konuyla ilgili Tuzla Gençlergücü Kulübü de yazılı bir açıklama yaparak, "05.10.2019 tarihinde Pendik Camlık Stadında oynadığımız U16 (A) Ligi 14. Grup 4. hafta karşılaşmamız olan Çakmakspor müsabakasında rakibimize karşı 2-0 üstünlük sağlamış olduğumuz maçın ikinci yarısı Türk spor tarihine kara bir leke olarak eklenmiştir. Müsabakanın ikinci yarısının 5. dakikasında oyuncumuz Ömer Uzunçakmak rakibi ile girdiği mücadelede rakibinin futbol terimlerinde kambura yatmak diye tabir edilen bir hareketi sonucu boynunu ve başını yere vurarak bilinç kaybı yaşamıştır. Tüm bu yaşananlar hakemin önünde olmuştur. Ancak futbolcumuzun ne kadar kötü düşüş yaptığını gören yerde bilinci yerinde olamayan ve dili boğazına kaçan oyuncumuza bakarak oyunu devam ettirmesi ve tabiri caizse oyuncumuzu ölüme terk etmiştir. Ardından saha sağlık görevlisi hakemin çağrısına bakmadan sahaya girmiş ve oyuncumuza müdahale etmiştir. Tüm bunlar olurken gerek kendi taraftarımız gerekse rakip takim taraftarı ve yedek kulübemiz duruma tepki göstermiş olup ardından maçın hakemi Samet Kömürçü aldığı tepkilerden ötürü yardımcılarını da alarak içeri girip maçı tatil etmiştir. Tüm spor müsabakalarında öncelikle sporcu sağlığının önemli oluğunu talimatnamelerde yazılmasına rağmen maçın hakemi sporcumuzun sağlığını hiçe saymış ve talimatlara uymayarak bir nevi cinayete teşebbüs etmiştir. İnsan hayatının her şeyden daha önemli olduğu unutulmamalıdır. Tüm bu olayların yaşandığı görüntüler elimizde mevcut olup gerekli yerlere gerekli başvurular Tuzla Gençlergücü Spor Kulübü olarak yapılacaktır" denildi. - İSTANBUL