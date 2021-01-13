Genç futbolcu Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe'den ayrılıyor

Fenerbahçe'nin sezon sonu sözleşmesi sona erecek 17 yaşındaki futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, sarı lacivertli kulüpten ayrılıyor.

Ömer'e verdiklerin karşılığını alamadıklarını belirten Belözoğlu, "Ömer Faruk Beyaz benim için çok değerli bir oyuncu. Üzüldüğüm nokta, Fenerbahçe'nin yarın bir gün tarihi anlatıldığında "En genç kaptan" olarak Ömer Faruk yazacak. Süreç olumlu gitmiyor, olumlu bitecek gibi de gözükmüyor. Fenerbahçe'nin kendisine verdiği mukavelenin bence bir örneği yok. Ne yazık ki verdiğimiz değerin karşılığını bulduğumuzu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

AİLESİ RAHATSIZLIK DUYUYOR

Genç futbolcunun ailesi, Avrupa'nın birçok ülkesinde scoutlar ve kulüpler tarafından da takip edilen Ömer Faruk'un Fenerbahçe'de yeteri kadar forma şansı bulamamasından dolayı rahatsızlık duyuyor. Ömer'in ailesi 17 yaşında olmasına karşın U21 Milli Takım'da ilk 11'in değişilmezlerinden olan Ömer'in kendisini bir Avrupa kulübünde daha çok geliştireceğini düşünüyor.

ALMAN DEVLERİ PEŞİNDE

Merih Demiral konusunda 5 yıl evvel üzülen Fenerbahçe, Ömer Faruk Beyaz konusunda benzer bir durumu yaşayacak. 17 yaşındaki futbolcu ile ilgilenen en ciddi ekipler ise Schalke 04 ve Borussia Dortmund. İki Bundesliga ekibinin Ömer'i kadrosuna katmak istediği ve resmi temaslara kısa süre içerisinde başlayacağı öğrenildi.

(Kaynak: Fanatik)