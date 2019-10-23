Genç futbolcu toprağa verildi
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Fatih'te 11 gün önce uğradığı bıçaklı saldırı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden futbolcu İsmail Mert Bayar'ın (16) cenazesi toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 05:43 Kaynak: AA
Fatih'te 11 gün önce uğradığı bıçaklı saldırı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden futbolcu İsmail Mert Bayar'ın (16) cenazesi toprağa verildi.
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