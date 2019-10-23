Son Dakika Haberleri: Genç futbolcu toprağa verildi
Son Dakika Güncel Genç futbolcu toprağa verildi

Genç futbolcu toprağa verildi

59 dakika önce

Fatih'te 11 gün önce uğradığı bıçaklı saldırı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden futbolcu İsmail Mert Bayar'ın (16) cenazesi toprağa verildi.

Fatih'te 11 gün önce uğradığı bıçaklı saldırı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden futbolcu İsmail Mert Bayar'ın (16) cenazesi toprağa verildi.

Genç futbolcu toprağa verildi

İsmail Mert, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 05:43 Kaynak: AA
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