Genç futbolcu yürekleri ağza getirdi
8 saat önce
Tekirdağ U-13 Ligi müsabakalarında, rakibi ile girdiği ikili mücadele sonucu kontrolsüz bir şekilde boynunun üzerine düşen genç futbolcunun dili boğazına kaçtı.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:25 Kaynak: İHA
U-13 Ligi müsabakalarında, rakibi ile girdiği ikili mücadele sonucu kontrolsüz bir şekilde boynunun üzerine düşen genç futbolcunun dili boğazına kaçtı.
Tekirdağ'ın Kapaklı
ilçesinde oynanan maçta yaşanan talihsiz bir kaza, yürekleri ağza getirdi. Kapaklıspor ve Fevzipaşaspor takımları arasında gerçekleşen müsabakada rakibi ile ikili mücadeleye giren Mehtişan Zor (12) isimli genç futbolcu, dengesini kaybederek yere düştü. Kontrolsüz bir şekilde boynunun üzerine düşen Kapaklıspor oyuncusu Mehtişan'ın dili boğazına kaçtı.
Yardımına hocaları koştu
Maçın hakemi Ulaş Kaçmaz, durumu fark ederek yardım istedi. Karşılaşmanın 22. dakikasında gerçekleşen olayda Mehtişan'ın yardımına takımın hocaları Sefer İkizoğlu ve Soner Çelik
koştu. İkizoğlu ve Çelik'in profesyonel müdahalesi sonucu genç futbolcu hayata döndürülürken, sonradan olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Talihsiz futbolcu Mehtişan'ın hastanedeki tedavi sürecinin ardından taburcu olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ
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