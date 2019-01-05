Genç Futbolcular, Başkan Gövan'i Ziyaret Etti

Kumluca Belediyespor
U14 ve U16 futbol takımı sporcuları, Belediye Başkanı Yusuf Göven'i ziyaret etti.
Kumluca Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Balcı
, Belediye Spor İşleri Müdürü Hakan Çataltepe ve yönetim kurulu üyeleri, 12 Ocak'ta başlayacak U14 ve U16 futbol ligi maçları öncesi Başkan Göven ile görüştü.
Balcı, ziyarette yaptığı açıklamada, Kumluca Belediyespor olarak, U11, U12, U14, U16 ve A takımı olarak beş farklı kategoride futbol liglerine katıldıklarını söyledi.
Amaçlarının altyapısı sağlam, gelecekte başarılı bir futbol takımı ortaya koymak olduğunu vurgulayan Balcı, şunları kaydetti:
"Bu konuda kendi öz kaynaklarımız ve kendi sporcularımızla A takım olarak grubumuzda başarılı bir şekilde mücadele ediyoruz. Önümüzdeki günlerde genç takımlarımız maçlarına başlayacaklar. Geçtiğimiz yıllarda genç takımlarımız başarılı şekilde mücadelelerini tamamlamışlardı. Bu yıl da aynı şekilde başarılı olacağımıza inanıyoruz."
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kumluca Belediye Başkanı Göven ise belediye olarak geleceğin başarılı sporcularını ve iyi bireylerin yetişmesi için gereken desteği verdiklerini bildirdi.
Sporun sadece bir mücadele değil, sağlık açısından da mutlu olduğunu aktaran Göven, "Ahlaki ve sportif yönden başarılı, kötü alışkanlıklardan uzak duran gençler yetiştirme amacındayız. Kumluca Belediyespor bünyesinde spor yapan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." dedi.
Göven, futbolculara eşofman hediye etti.