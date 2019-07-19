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Genç futbolculara yer verdi kupaya katılma hakkı kazandı

15 dakika önce

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Kastamonu İl Özel İdaresi Köy Hizmetlerispor, Türkiye genelindeki amatör takımlar arasında en fazla genç futbolcu oynatması dolayısıyla Ziraat Türkiye Kupası'na katılmaya hak kazandı.

Genç futbolculara yer verdi kupaya katılma hakkı kazandı, System.String[]
Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Kastamonu İl Özel İdaresi Köy Hizmetleri spor, Türkiye genelindeki amatör takımlar arasında en fazla genç futbolcu oynatması dolayısıyla Ziraat Türkiye Kupası'na katılmaya hak kazandı.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve kulübün onursal başkanı Tahir Zafer Karahasan, yaptığı yazılı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası statüsüne göre, ülke genelinde en fazla genç oyuncu oynatan bir amatör takıma kupaya katılım hakkı verildiğini belirtti.
Geçen sezon oynatılan oyunculara göre bu sezon bu hakkın kendilerinin kazandığına işaret eden Karahasan, kupaya katılacak olmaktan mutluluk duyduklarını vurguladı.
İl Özel İdaresi olarak tüm amatör sporlara destek vermeye çalıştıklarına dikkati çeken Karahasan, "Sadece kendi spor kulübümüze değil, tüm branşlarda amatör sporun ve sporcunun yanındayız. Kulübümüzün faal olan futbol, satranç, briç ve yüzme branşlarında 150 lisanslı sporcusu bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.
Kupada ellerinden geleni yapacaklarını aktaran Karahasan, şöyle devam etti:
"Ziraat Türkiye Kupası'nda kulübümüz sadece ait olduğu kurumu değil, Kastamonu ilini temsil edecektir. Bu başarıda en büyük pay hiç şüphesiz kulüp başkanımız Nida Sinsi başta olmak üzere tüm teknik yönetim ve sporcularımıza aittir. İl Özel İdaresinin özellikle amatör sporda gençlere öncelik verme konusundaki ısrarlı kararları neticesini vermiştir. Yeni spor yatırımlarıyla gençlerimiz daha çok spor yapma imkanı bulmuş, tüm bunların sonucu olarak böylesi bir sportif başarı gelmiştir. Günübirlik sportif başarılardan ziyade BAL'da yaşı küçük futbolcuları Türkiye çapında en fazla süre oynatan takım olarak kupaya davet edilmek, bizim için büyük onur ve başarı göstergesidir."
Karahasan, sporseverlere seyir zevki yüksek müsabaka izletmek, sportif başarı yanında güzel ve kaliteli futbolla gönülleri kazanmanın öncelikleri olacağını kaydetti.
Türkiye Kupası, Kastamonu, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:37 Kaynak: AA
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