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Genç futbolculardan "Evde kal" çağrısı
6 saat önce
İstanbul Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübünün genç futbolcuları ve teknik heyeti, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası "Evde kal Türkiye" çağrısına destek verdi.
İstanbul Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübünün genç futbolcuları ve teknik heyeti, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası "Evde kal Türkiye" çağrısına destek verdi.
Kulübün oyuncuları ve teknik ekibi, çektikleri videoda "Evde kal" çağrısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 02:54 Kaynak: AA
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