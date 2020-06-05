Dinamo Bükreş'li futbolcu Patrick Ekeng'nin ölümü ile ilgili ihmal kararı çıktı

Dinamo Bükreş ile Viitorul arasında oynanan Romanya Birinci Futbol Ligi maçında, hayatını kaybeden Patrick Ekeng'in davası sona erdi. İhmal kararı çıkan mahkemede tıp teknisyenine 18 ay hapis cezası verildi.

Dinamo Bükreş'in Viitorul'u ağırladığı 6 Mayıs 2016 tarihindeki Romanya Birinci Futbol Ligi maçında, oyuna girdikten 7 dakika sonra yere yığılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ev sahibi kulübün oyuncusu Patrick Ekeng'in ölümüyle ilgili dava sonuçlandı. Rumen basınında yer alan haberlere göre duruşmada, 26 yaşındaki futbolcuyu hastaneye götüren ambulanstaki acil tıp teknisyeni Mihaela Elena Duta'nın, hastayı yaşama döndürmek için gereken çabayı sarf etmediğine hükmedildi. 18 AY HAPİS CEZASI Yargıç, Duta'ya ertelemeli 18 ay hapis ve 2 ay kamu hizmeti cezası verdi. Duta ayrıca Ekeng Ailesi'ne 200 bin euro tazminat ödeyecek.

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