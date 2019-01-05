Genç Gazeteci Amansız Hastalığa Yenik Düştü
29 dakika önce
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 45 yaşındaki 3 çocuk annesi gazeteci Alev Baki yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü.
Balıkesir
'in Burhaniye
ilçesinde 45 yaşındaki 3 çocuk annesi gazeteci Alev Baki yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü. Genç
kadın, ikindi namazının ardından Börülceköy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Edremit
'te yerel Olay Gazetesi'nde de bir süre görev yapan Alev Baki, emlak danışmanlığı yaparken yakalandığı karaciğer kanseri nedeniyle 3 aydan beri tedavi görüyordu. Dün akşam hayatını kaybeden genç kadın, Kocacami'de kılınan ikindi namazının ardından Börülceköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye CHP
Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin
ile bazı gazeteciler, ailesi ve çok sayıda seveni katıldı. Alev Baki'nin çocukluk arkadaşı olduğunu anlatan Serap Sataroğlu, "Çok iyi bir insandı. Çok erken kaybettik. Kendisine rahmet, ailesine de başsağlığı diliyorum" dedi. Bülent Başaran da, " Hayat doluydu. Amansız bir hastalığa yakalandı. Bu günde aramızdan ayrıldı. Burhaniye'yi yasa boğdu. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum" dedi - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:58 Kaynak: İHA
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