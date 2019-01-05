Genç Gazeteci Kadın Amansız Hastalığa Yenik Düştü
1 saat önce
Genç gazeteci kadın amansız hastalığa yenik düştüBALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 45 yaşındaki 3 çocuk annesi gazeteci Alev Baki yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü.
Genç
gazeteci kadın amansız hastalığa yenik düştü
BALIKESİR - Balıkesir
'in Burhaniye
ilçesinde 45 yaşındaki 3 çocuk annesi gazeteci Alev Baki yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü. Genç kadın, ikindi namazının ardından Börülceköy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Edremit
'te yerel Olay Gazetesi'nde de bir süre görev yapan Alev Baki, emlak danışmanlığı yaparken yakalandığı karaciğer kanseri nedeniyle 3 aydan beri tedavi görüyordu. Dün akşam hayatını kaybeden genç kadın, Kocacami'de kılınan ikindi namazının ardından Börülceköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye CHP
Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin
ile bazı gazeteciler, ailesi ve çok sayıda seveni katıldı. Alev Baki'nin çocukluk arkadaşı olduğunu anlatan Serap Sataroğlu, "Çok iyi bir insandı. Çok erken kaybettik. Kendisine rahmet, ailesine de başsağlığı diliyorum" dedi. Bülent Başaran da, " Hayat doluydu. Amansız bir hastalığa yakalandı. Bu günde aramızdan ayrıldı. Burhaniye'yi yasa boğdu. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 07:53 Kaynak: İHA
Erdoğan, Teşkilatlara "Gerekirse Risk Alın" Deyip "Dört Adaydan Biri Kadın Olacak" Talimatı Verdi
İnterpol Tarafından Aranırken Bursa'da Yakalanan DEAŞ'lı Kadınlar, Dullar Vakfı'nı Kurduklarını İtiraf Etti
Antalya'da Kırgız Kadın, Vatandaşı 2 Kadın Tarafından Dövülüp Fuhuşa Zorlandı
Başörtülü Kadınlara Hakaret Ettiği İddia Edilen Deniz Çakır Hakkında Soruşturma Başlatıldı